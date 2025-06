Scaloni confirmó a Messi para recibir a Colombia ¿quiénes no confirmaron todavía?

Por la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas, Argentina recibe a Colombia en El Monumental desde las 21hs. El equipo argentino ya está clasificado al mundial 2026, y tendrá una buena medida de local ante el último finalista. Scaloni confirmó a Messi desde el arranque, y tiene la duda de Medina o Barco en el lateral izquierdo.

En la habitual conferencia de prensa previa al cotejo con Colombia, el DT de la selección Argentina habló sobre el cotejo, y todo lo extra, resaltó la importancia de que el Real Madrid buscara a Mastantuono, resaltó la competitividad que tiene Messi y Ronaldo con la edad, y la línea de juego que tiene el equipo con el correr del tiempo.

En principio confirmó el ingreso de Messi desde el arranque ante un seleccionado colombiano que no llega en su mejor momento, “Las estadísticas a veces no dicen la verdad, hoy es una de las mejores y está a la altura de las mejores selecciones del mundo. Después de lo que suceda internamente no estoy al tanto y no es conveniente meternos en eso”.

Así mismo, analizó el cotejo del martes, “nos enfrentamos muchas veces, más allá del partido en Barranquilla. Los conocemos y tiene buenos jugadores, con una idea bastante clara que te pueden poner en problema” agregando además que “Es una selección difícil de enfrentar, con grandes jugadores y ofensivo”.

En relación al equipo, resaltó el nivel regular que mantuvo durante todo el periodo post mundial “El equipo está en un momento que puede jugar de una misma manera estando o no Leo, algo que antes era más complejo porque había que cambiar varios jugadores. Tuvimos muy buenos momentos después de la Copa América del 2021, mantuvimos una línea y es lo que más tranquilo nos deja”.

Además resalto que “No me desvivo por jugar contra los europeos, si se puede bien. Lo más importante para nosotros es que nos juntemos y hagamos bien las cosas. Nuestros jugadores compiten todos los fines de semana para ellos. Para el espectáculo es mejor jugar contra Alemania que otra selección, pero si no se puede no me preocupa”.

En relación al 11 titular, la duda pasa por el lado izquierdo por quien remplazará a Tagliafico en el lateral. El “Colo” Barco o Medina son los principales candidatos, también sonó Nicolás González. También volverán Nicolás Otamendi, y Enzo Fernández al equipo.

Argentina va por un buen cotejo ante un seleccionado de peligro como el colombiano

El domingo se jugó la final de la Liga de las Naciones donde Portugal logró el título, nuevamente con Cristiano Ronaldo como Capitán. Sobre esto, el DT de la selección expresó que “Cristiano y Leo van a dejar de ser buenos cuando se retiren, porque más allá de la edad, no solo representan jugando sino estando y eso es un montón. Felicito a Portugal por el título y España por la final” agregando además que se enfrentara contra algunas de las potencias “Competiríamos de igual a igual contra ellos”.

Resaltó la situación de Mastantuono, resaltando que “Si se da es un montón, irse al Real Madrid es algo gigantesco, hablamos del mejor club del mundo y es un paso enorme. Lo que hablamos con él estos días es que si sigue así con estas ganas le va a ir bien, que los que están alrededor sepan que es un chico de 17 años y ayudarlo para que sea mejor. Los clubes grandes miran al fútbol argentino y esperamos que siga así”.

Argentina lidera la clasificación con 34 puntos, diez de diferencia a Ecuador y Paraguay que son escoltas. Brasil tiene 22, Uruguay 21 al igual que Colombia, que si no logra conseguir un buen resultado, pondría en riesgo su clasificación directa.

La fecha 16 se completará con los cruces 17hs Bolivia vs Chile, 20hs Uruguay vs Venezuela, 21.45hs para Brasil recibiendo a Paraguay, y 22.30hs Perú ante Ecuador.