Boca vuelve a insistir por Paredes: qué tan cerca está su vuelta

La que fue una de las novelas del verano a principio de año podría terminar con un final feliz. En las últimas horas, Boca y Leandro Paredes retomaron contactos para cerrar su retorno al Xeneize. El presidente Juan Román Riquelme demoró su viaje a los Estados Unidos para acompañar a la delegación que disputará el Mundial de Clubes porque se reunirá con el volante de la Selección Argentina buscando convencerlo de una vuelta para esta segunda mitad de 2025.

Ambas partes retomaron el contacto este último tiempo y, tras un llamado del entorno del '5', Riquelme decidió quedarse en Argentina y demorar su viaje a Miami. La información en el seno boquense es que luego del partido de este martes ante Colombia en el Estadio Monumental, el ídolo y Paredes se verán las caras y el presidente tratará de destrabar su regreso con una oferta seductora. Recordemos que al momento de renovar su último contrato con Roma, Paredes logró que incluir una cláusula sólo aplicable a Boca para salir por 3.5 millones de dólares. La misma contempla que el club de La Ribera puede llevárselo en cualquiera de los mercados de pases venideros por esa suma y pagándolo hasta en cuatro cuotas.

La posibilidad de retorno estaría encaminada, tanto así que hay una ilusión de que pueda llegar al Mundial de Clubes. No obstante, la fecha límite de presentación de listas es el martes 10 de junio y la maniobra para que el campeón del mundo y bicampeón de América se ponga la pilcha azul y oro antes del certamen parece difícil.

Qué dijo Paredes sobre una posible vuelta a Boca

El pasado jueves, el actual futbolista de la Roma dio una entrevista con Telefé en la que se refirió al tema: "Sí, no hay otro equipo, está la cláusula", confirmó sobre condición en su contrato que allana el camino en caso de que Boca lo venga a buscar. No obstante, prefirió ser cauto respecto al tema: "Prefiero no hablar. Cada vez que uno habla, diga lo que diga, se generan expectativas. La gente está muy ilusionada, entonces prefiero que las cosas pasen cuando tengan que pasar, como debe ser, como viví siempre mi vida y mi carrera. Si se tiene que dar se dará. Yo solo tengo palabras de agradecimiento, recibí siempre mucho cariño de toda la gente de Boca", expresó.