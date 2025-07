Tres campeones del Guardianes 2021 de Cruz Azul se reúnen en Godoy Cruz para el torneo argentino

Del plantel campeón del Guardianes 2021 de Cruz Azul, pocos jugadores permanecen en el club cementero. La mayoría continúa su carrera en diferentes países, mientras que algunos, como Shaggy Martínez, optaron por el retiro poco después de ese título.

Desde Argentina llegó una noticia que entusiasma a los seguidores de Cruz Azul: tres futbolistas que formaron parte de ese campeonato se reunirán nuevamente en el torneo argentino, defendiendo los colores de Godoy Cruz. Este club, con una rica historia en el fútbol local, ahora contará con Walter Montoya, Guillermo Pol Fernández y Juan Escobar, quienes buscarán competir frente a los pesos pesados del país, River Plate y Boca Juniors.

Juan Escobar, el último en confirmarse para Godoy Cruz, ofreció sus sensaciones tras su breve paso por España y la complicada lesión cardiaca que lo mantuvo fuera de las canchas durante un torneo completo.

“Me voy con una ilusión muy buena, muy alta, y por buen camino. La verdad pues, Elvio (su agente) fue el que estuvo ahí más hablando, viendo ese tema. Yo casi no me metí, estuve más enfocado en mi trabajo, prepararme bien físicamente, y eso fue lo que hice. Obviamente, eso es lo más importante para mí, tratar de seguir en mi trabajo y tener esa oportunidad nuevamente”, expresó el defensor paraguayo.

Además, Escobar manifestó sus ganas de volver a demostrar el nivel que lo caracterizó en el pasado: “Realmente me preparé mucho físicamente. Creo que esta oportunidad que tuve de ir a España me costó un poquito bastante, porque realmente no me enfoqué demasiado en lo físico, pero creo que llegué, estuve trabajando bien, fuerte, y como dije, uno aprende mucho por el camino. Gracias a Dios me tocó muy buenos jugadores en mi carrera hasta hoy en día, y aprendí mucho”.