Otro viernes complicado, Colapinto finalizó 18° y 20° en las prácticas de Hungría

Se llevaron a cabo este viernes las dos primeras prácticas libres del Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1 y Franco Colapinto finalizó 18° y 20° respectivamente. En la FP1 hizo un tiempo de 1:17.959 y terminó a poco menos de un segundo y medio de Lando Norris, y a casi cuatro décimas de Pierre Gasly, que terminó 13°. En la segunda el argentino mejoró su tiempo (1.17:163), pero terminó más lejos del británico (1.535). El francés terminó anteúltimo una décima por encima de su compañero en Alpine.

Como en toda la temporada, McLaren reafirmó su dominio y le sacó una diferencia bastante grande al resto. Para contextualizar, Lando Norris marcó un tiempo un segundo menor que el más bajo de la FP3 del año pasado. Oscar Piastri quedó segundo en ambas sesiones, muy cerca de su compañero, mientras que el tercero, también en las dos prácticas fue Charles Leclerc.

Otra vez los problemas acecharon a Alpine, que estuvo lejos en ambas tandas. Más allá de que Gasly pudo hacer un tiempo aceptable en la primera sesión, la tónica fue la misma que en los fines de semana anteriores: ocuparon los últimos lugares y quedaron a más de un segundo de los líderes.

Las redes sociales reflejaron con la palabra, últimos, la floja performance de los autos del equipo Alpine. Otra jornada para el olvido, que fue tendencia y se hizo viral

Otro que tuvo problemas fue Max Verstappen, que nunca se encontró con su Red Bull y estuvo muy lejos de los primeros puestos. Se mostró incómodo con la configuración de su auto y hasta su compañero de equipo, Yuki Tsunoda, terminó más arriba en la clasificación. La noche del viernes será clave para tener una buena performance en la clasificación.

El duro análisis de Colapinto tras las prácticas libres

El pilarense dio su mirada acerca del desempeño de este viernes y fue contundente: “No encontramos el grip en general, nos está costando mucho acá. Hay que entender un poco el porqué de la noche, obviamente que es solo viernes, pero hay que trabajar duro para estar fuertes mañana porque hoy claramente estamos bastante lejos".

Y contó lo que sintió con las modificaciones en Alpine: “Hay mucho por mejorar. Probamos unos cambios que no funcionaron bien, diferentes caminos y direcciones que hay que evaluar hoy a la noche y decidir para mañana. Fue un día complicado, estamos muy lejos en general y es muy difícil entender por qué” .

Si bien suele arrancar y ubicarse en los primeros puestos, Colapinto no logra mantener esa posición durante todo el ensayo o la propia carrera. “Siempre que empieza la sesión estoy adelante y me adapto rápido, pero los demás mejoran y nosotros no. Es lo que nos está costando. Salimos a la pista, estamos rápido arriba y después nos caemos. Hay que mejorar porque estamos complicados”, admitió en ESPN.

Por último, volvió a ser muy crítico con el monoplaza, que en más de un Gran Premio no le permitió competir al máximo nivel: “El auto en ritmo de carrera se siente mal, como que todos los problemas que tenemos en una vuelta se exageran y se hacen mucho más grandes. No me sentí bien, pero estamos más competitivos en carrera. Igualmente, no es lo ideal acá, hay que clasificar adelante porque si no es muy difícil”.

El audio de un Colapinto enojado

Los tiempos de la FP2 en Hungría

Lando Norris (McLaren) 1:15.624 - 26 vueltas Oscar Piastri (McLaren) +0.291s - 29 vueltas Charles Leclerc (Ferrari) +0.399s - 27 vueltas Lance Stroll (Aston Martin) +0.495s - 27 vueltas Fernando Alonso (Aston Martin) +0.609s - 24 vueltas Lewis Hamilton (Ferrari) +0.705s - 27 vueltas George Russell (Mercedes) +0.793s - 26 vueltas Isack Hadjar (Racing Bulls) +0.803s - 29 vueltas Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) +0.861s - 29 vueltas Kimi Antonelli (Mercedes) +0.896s - 25 vueltas Oliver Bearman (Haas) +0.943s - 26 vueltas Nico Hulkenberg (Kick Sauber) +1.056s - 30 vueltas Esteban Ocon (Haas) +1.080s - 28 vueltas Max Verstappen (Red Bull Racing) +1.167s - 24 vueltas Liam Lawson (Racing Bulls) +1.188s - 28 vueltas Carlos Sainz (Williams) +1.250s - 31 vueltas Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) +1.322s - 28 vueltas Alexander Albon (Williams) +1.397s - 29 vueltas Pierre Gasly (Alpine) +1.419s - 24 vueltas Franco Colapinto (Alpine) +1.535s - 28 vueltas

Este sábado la jornada arranca con la tercera y última tanda de entrenamientos, que tendrá lugar a las 7.30 hora argentina. A las 11 se llevará a cabo la clasficación, mientras que el domingo, desde las 10, se correrán las 70 vueltas de carrera.