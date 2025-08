El Wrexham de Ryan Reynolds, lanzó una camiseta en honor a la Patagonia

El Wrexham AFC, propiedad de las estrellas de Hollywood Rob McElhenney y Ryan Reynolds, acaba de realizar uno de los lanzamientos de camiseta más originales y emotivos de la temporada. El club galés que compite en el sistema inglés presentó su tercera equipación con un diseño especial que rinde homenaje a la conexión histórica entre Gales y Argentina. La nueva camiseta, que viste los colores celeste y blanco de la bandera argentina, marca un hito significativo tanto para el club como para la comunidad galesa-argentina, conmemorando el 160° aniversario de la llegada de los primeros colonos galeses a la Patagonia.



El lanzamiento de esta camiseta alternativa representa mucho más que una simple estrategia comercial; es un tributo profundo a las raíces históricas que unen ambas naciones. A diferencia de las típicas presentaciones de equipaciones que buscan únicamente captar la atención mediática, el Wrexham eligió honrar la memoria de los galeses que se establecieron en la provincia de Chubut desde 1865. El diseño, que guarda mayor similitud con la casaca de Los Pumas que con la de la Selección Argentina de fútbol, simboliza la conexión duradera entre Y Wladfa (la colonia galesa) y las localidades patagónicas como Rawson, Trelew, Gaiman, Trevelin y Dolavon, donde aún perduran la cultura, el idioma y las tradiciones galesas.

En su red social, la entidad británica presentó su nueva indumentaria

Desde que McElhenney y Reynolds adquirieron el club en noviembre de 2020, el Wrexham se ha transformado en una auténtica sensación mundial del fútbol. La inversión económica de los actores, combinada con el éxito de la serie documental "Welcome to Wrexham", ha catapultado al equipo a niveles de popularidad impensados. Esta nueva camiseta se suma a la estrategia de marketing global del club, aprovechando su creciente base de fanáticos internacionales para contar historias que trascienden el simple aspecto deportivo y conectan con narrativas culturales e históricas más profundas.



El momento del lanzamiento no podría ser más perfecto para los Dragones Rojos, que han logrado la hazaña histórica de conseguir tres ascensos consecutivos entre 2022 y 2025, algo nunca antes visto en el fútbol inglés. Ahora, en el Championship tras más de cuatro décadas de ausencia, el Wrexham enfrentará a equipos de renombre como Leicester City, Southampton, Blackburn y Sheffield United con el sueño de alcanzar la Premier League. Esta camiseta especial no solo los acompañará en esta nueva etapa, sino que también llevará consigo el orgullo de una historia binacional que une Gales con Argentina a través de generaciones de inmigrantes que forjaron una comunidad única en la Patagonia.