Independiente se refuerza: presentó oficialmente a dos incorporaciones

Desde la apertura del mercado de pases, el que más activo estuvo de los cinco grandes fue Independiente. Luego de cerrar la llegada de Pablo Galdames antes de fin de año, hoy anunció la llegada de Luciano Cabral, acordada el pasado lunes, y ya tiene cerrado oficialmente a un tercer refuerzo: el central Nicolás Freire, cuyo último equipo fue el Inter Miami de Lionel Messi.

La incorporación de Cabral fue oficializada en las redes del Rojo alrededor del mediodía, en tanto que por la tarde se anunció también el traspaso de Freire. El mendocino que representa a Chile, con una particular historia personal, arribó al conjunto de Avellaneda a cambio de 1 millón de dólares por el 70% del pase más la cesión de esa misma parte de la ficha de Braian Martínez al Grupo Pachuca, dueño de la ficha del volante.

Luciano Cabral es refuerzo de #Independiente.



El Club adquirió el 70% de su ficha y llega proveniente del León de México, con un contrato hasta diciembre de 2027.



¡Bienvenido al Rey de Copas, Lucho! uD83EuDE84#TodoRojo uD83DuDD34 pic.twitter.com/omyNvt1cwa — C. A. Independiente (@Independiente) January 1, 2025

El defensor, por su parte, estuvo a préstamo en Inter Miami desde Pumas, pero rescindió su vínculo con el club mexicano y llega con el pase en su poder a préstamo por un año. Una vez finalizado el vínculo, Independiente con una opción de compra de 1.2 millones de dólares por el 80% de la ficha del zaguero zurdo de 30 años surgido en Argentinos Juniors. Freire no tuvo el mejor 2024 debido a una rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha sufrida en mayo, sin embargo aseguran que llega en condiciones desde lo físico para arrancar la pretemporada a la par del grupo.

Las altas y bajas de Independiente para comenzar la pretemporada

A las tres las incorporaciones confirmadas con las que Julio Vaccari contará para iniciar la preparación del Rojo el próximo 3 de enero se le suman algunos retornos de préstamos de futbolistas que serán evaluados para definir si forman o no parte del plantel. Rodrigo Atencio, uno de los destacados del Central Córdoba campeón de Copa Argentina, destaca dentro de los que vuelven del préstamo. A él se suma Kevin López, que vuelve de Defensa y Justicia. Además, el capitán Iván Marcone renovó su vínculo junto al arquero Manuel Tasso, arquero de Reserva que tendrá una chance con el plantel superior.

Por otra parte, hay muchas bajas entre no renovados y futbolistas cuya opción de compra no fue ejecutada. Los experimentados Damián Pérez, Joaquín Laso y Julio Buffarini no continuarán en el Rojo ya que sus vínculos concluyeron el 31 de diciembre. A ellos se suman Thomas Ortega y Julián Romero, en tanto que el club de Avellaneda no ejecutó la opción de compra por Alex Luna y el volante Sergio Ortíz fue cedido a Deportivo Riestra.