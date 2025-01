Murió Raúl "Pato" Alonso, leyenda del fútbol valletano

El ex futbolista Raúl "Pato" Alonso falleció en la madrugada del sábado Cipolletti a los 77 años. Su salud estaba complicada en los últimos años y la peleó hasta el final. Fue un referente del Club San Martín del barrio Don Bosco, donde en el mes de mayo del 2023 lo homenajearon en vida, colocando un mural con su imagen.

“Era un excelente jugador y una gran persona. En la cancha cortaba boletos, todos venían a verlo. Se hizo querer mucho”, sostuvo su amigo Raúl Jara.

El mural homenaje al "Pato" Alonso en San Martín de Cipolletti

En su momento, Estudiantes de La Plata y Racing Club de Avellaneda enviaron representantes de ambas instituciones y se llegaron a la zona en búsqueda de contar con los servicios del "Pato", sin embargo, el jugador dejó pasar aquella oportunidad por arraigo a su familia y su querida ciudad.

El talentoso Raúl Norberto Alonso, nació el 6 de marzo de 1947. Tuvo su paso por el Club Cipolletti a principios de los 70’. También jugó en Talleres de Córdoba y pasó por varios clubes del futbol valletano, teniendo un gran desempeño en varias posiciones dentro del campo de juego.

El Pato Alonso con la casaca de Cipolletti

En San Martín se lo asoció y se lo vínculo con su compadre José "La Mona" Bravo, íconos, referentes y jugadores claves en !Los Leones" del barrio Don Bosco.

En redes sociales, su hijo Ariel confirmó la noticia en redes sociales donde indicó que "hoy me toca despedir a mi papá, quien después de una larga lucha contra el Alzheimer ha encontrado descanso .Más allá de la enfermedad, siempre lo recordaré como el ser maravilloso que fue un padre que me enseñó valores, esfuerzo y el amor por la familia ,un gran abuelo con mis hijas . Agradezco a quienes nos acompañaron durante este camino difícil. Tu legado, papá, vivirá por siempre en nuestros corazones. Descansa en paz. La muerte no es nada. Yo sólo me he ido a la habitación de al lado. Yo soy yo, tú eres tú. Lo que éramos el uno para el otro, lo seguimos siendo"

Hace no mucho tiempo, fue reconocido en la tapa de un libro donde se lo homenajeó por su paso en San Martín de Cipolletti

Luego su hijo remarcó que "llámame por el nombre que me has llamado siempre, háblame como siempre lo has hecho. No lo hagas con un tono diferente, de manera solemne o triste. Sigue riéndote de lo que nos hacía reír juntos. Que se pronuncie mi nombre en casa como siempre lo ha sido, sin énfasis ninguno, sin rastro de sombra. La vida es lo que es lo que siempre ha sido. El hilo no está cortado. ¿Por qué estaría yo fuera de tu mente, simplemente porque estoy fuera de tu vista?"

Finalmente sostuvo que "te espero…No estoy lejos, justo del otro lado del camino…Ves, todo va bien. Volverás a encontrar mi corazón. Volverás a encontrar mi ternura acentuada. Enjuga tus lágrimas y no llores si me amas", en su sentido mensaje.