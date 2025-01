El solidario gesto de Franco Colapinto ante un niño estafado

Franco Colapinto se sumó a la movida solidaria en apoyo a Nicanor, un niño que fue diagnosticado con leucemia, y que su familia había sido víctima de una estafa. El piloto de la Fórmula 1 colaboró y pudo hacer llegar la suma necesaria para el tratamiento

La madre de Nicanor denunció al ex piloto Martín Ponte, quien se había ofrecido a ayudar, pero compartió un flyer con los datos bancarios modificados, que referían a una cuenta personal, sacándole dinero no solo a sus seguidores, sino también a colegas.

Ante esto, Franco Colapinto hizo su aparición en la redes para dar una mano “Ayudémoslo. ¿Alguien tiene el teléfono de la madre?”, posteó el piloto, que una hora más tarde reapareció donde expresa que se alcanzó la cifra deseada.

Ayudémoslo uD83DuDE4FuD83CuDFFC alguien tiene el teléfono de la madre? https://t.co/yfE411DHiK — Franco Colapinto (@FranColapinto) January 18, 2025

La familia de Nicanor estaba juntando dinero para viajar desde Santa Cruz al Hospital Garrahan para poder realizarle el tratamiento contra la leucemia, “Agradecer en nombre de Nicanor y familia. ¡Se pudo recaudar lo necesario para Nica y un poco más! Gracias a todos los que con lo más mínimo ayudaron a que esto sea posible y Nica pueda realizarse su tratamiento. Gracias Tano Salerno (ex piloto) y a todos los corredores de todo el país y amigos que nos ayudaron. Infinitas gracias a todos” puso Colapinto en sus redes.

Hace unos días, la madre había expresado que “Lo que hizo esta persona fue publicar el flyer de mi hijo, primero borrando nuestros datos bancarios. Después, en una segunda publicación, puso los datos de su propia cuenta bancaria, pero usando mi nombre y el alias original ‘TodosPorNicanor’ para confundir a la gente que quería ayudarnos,” expresó ante el ex piloto Martín Ponte.

? ESTAFA A NENE CON CÁNCER: CAMILO ECHEVARRÍA DONÓ DINERO A TRAVÉS DE PONTE PERO LA SUMA NUNCA LLEGÓ A DESTINO | El neuquino compartió su conversación con el piloto y mostró que su colega lo terminó bloqueando tras el envío de los fondos



uD83DuDD17 La nota en?? https://t.co/JDLoZ9MVcI pic.twitter.com/Z9pyG1GRin — mejorinformado.com (@mejorinformado) January 19, 2025

Entre los afectados por la estafa aparece el ex piloto neuquino Camilo Echeverría, quien había donado 50 mil pesos. En una de las charlas, Ponte le dice “Hay que ayudar a un nene de 6 años que tiene leucemia. Tiene que viajar a Buenos Aires a hacerse un trasplante, medicamentos, etc. Así que estamos juntando unos mangos, hay que juntar bastante en realidad para ayudar a este chico. Así que te invito a romper el chanchito, hermano. No podés decir que no”. Ante el llamado de Camilo a Eliana, la madre de , y el desconocido de la cuenta , es que se hizo la denuncia.