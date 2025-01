El gracioso video que subió Bizarrap mientras baila su último hit con Colapinto

Franco Colapinto, la estrella de la Fórmula 1, sacó a relucir su carisma y se viralizó con un video que subió el reconocido productor musical Bizarrap, en el que ambos bailaron el último hit que grabó con el cantante Luck Ra.

Todo comenzó cuando el expiloto de Williams subió a sus redes fotos de sus vacaciones en Argentina. Desde un juego de golf, hasta imágenes en la pileta con su entorno más cercano. Una de las capturas causó revuelo, ya que aparece el reconocido productor y nadie podía entender el contexto de ese momento.

Se lo veía a Colapinto arriba de una mesa mientras señalaba a Gonzalo, que estaba abajo. Ahora, Bizarrap resolvió el misterio y mostró que todo era parte de un video en el que participaron los dos.

La foto que encendió el misterio

En el recorte se puede ver cómo ambos realizan una mini coreografía del tema “No me hago el duro” de Luck Ra, producción que le dio vida a la sesión número 61 del productor. Dicha canción es compartida reiteradamente por Franco, y es furor en la Argentina, posicionándose como una de las más escuchadas del verano.

La filmación la sacó a la luz el productor musical ante el pedido insistente de los fanáticos. “Tengo mis dudas en entender esta foto”, había planteado un usuario de las redes. Franco recogió el guante rápidamente: “Lo bueno es que si hay foto hay vídeo @bizarrap”. “Lo subo mañana”, retrucó Biza. “Ahhhh se sube...”, devolvió Colapinto con un divertido meme mostrando su nerviosismo.

Colapinto tuvo la imagen de Bizarrap en su casco cuando empezó la temporada 2024

Como se conocieron Franco y Biza

Todo empezó cuando el pilarense buscaba patrocinadores para conseguir una butaca en la Fórmula 2, “Un día mi viejo me mandó una nota que decía que Colapinto necesitaba sponsors, y le pegué un llamado. No nos conocíamos ni nada, lo llamé y le pregunté en qué podía ayudarlo”, comentó Biza en una entrevista con ESPN.

A partir de ahí, entablaron una fuerte amistad que trascendió el acuerdo que le permitió a Franco llegar a la Máxima, y de hecho el piloto tuvo el nombre del productor en su casco en el arranque de la temporada 2024.

En el último tiempo, Biza se anticipó a la noticia de su fichaje por Alpine con un posteo que se hizo viral y, durante el Gran Premio de México grabaron un episodio para las redes de Williams junto a Duki, Nicki Nicole y el streamer Luquitas Rodríguez.

“Mi papá me pasaba clips tuyos de F3. Y me acuerdo de que de chico decíamos: ‘Hay empresas que podrían bancar y no aparece nadie’. Me mandó una nota que decía: ‘Colapinto anda buscando sponsor’. Entonces me dijo: ‘Llámalo a ver qué onda’. Y ahí te llamé. Vos me dijiste que necesitabas una determinada cantidad de guita que yo no podía poner, pero sí conocía gente que podía poner“, comentó el artista aquel día.