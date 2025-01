El defensor Yago Piro anunció que no seguirá en Cipolletti

El defensor Yago Agustín Piro no formará parte del plantel profesional del Club Cipolletti que a partir de mediados de marzo jugará el Torneo Federal A 2025. Así lo hizo saber en las últimas horas, mediante un comunicado difundido en redes sociales la dirigencia albinegra.

A fines del año pasado se anunció que el marplatense de 30 años con pasado en Deportivo Rincón, Sansinena de General Cerri, Kimberley de Mar del Plata, Racing de Olavarría, Olimpo de Bahía Blanca, Atlético Bermejo e Independiente Petrolero de Bolivia, seguiría en el club, junto al arquero Facundo Robert Crespo.

En la noche del viernes desde la institución valletana se informó que "el Club Cipolletti informa a sus socios, hinchas y simpatizantes que el jugador Yago Piro, quien había acordado su renovación para la temporada del corriente año, finalmente no formará parte del plantel profesional dirigido por Daniel Cravero", comienza el mensaje publicado en las diferentes plataformas de la entidad. "El marcador central comunicó su decisión a la Comisión Directiva alegando su continuidad futbolística en otra institución".

Finalmente expresa el escueto comunicado que "en nuestro club vamos a darle lugar y priorizar a todas las personas que deseen ser parte del proyecto por el cual trabaja la nueva dirigencia Albinegra. Sin otro particular, saludamos atentamente a nuestra comunidad",

El comunicado que hizo conocer la dirigencia

La versión del entorno del jugador

El entorno del hijo de Pablo Piro, jugador de Cipolletti a fines del siglo pasado, tiene y da otra versión sobre la salida del jugador del club. Yago posteó un mensaje en su cuenta de Instagram. "Quiero agradecer al Club Cipolletti. Me deja tranquilo que defendí la camiseta con mucha responsabilidad. Fui muy feliz", comenzó. "Por otro lado, mi acuerdo con la dirigencia siempre fue que si venían a buscarme de un club del exterior lo iba a analizar siempre y cuando la pretemporada no esté iniciada", explicó.

El representante del jugador ante la deuda de tres meses de sueldos que Cipolletti no saldó después de casi 150 días lo llevaron a buscarle un nuevo destino. En principio iba a sumarse al San Antonio Unido de Valparaíso, institución que disputa la segunda división del fútbol chileno. Pero, hubo ofertas superadoras del fútbol boliviano, donde Piro ya jugó y llegó otra opción que se analiza desde Guatemala para ir a jugar a centroamérica.

Yago Piro no seguiré en Cipolletti. Foto Luis Alberto Amaolo

Allegados al jugador indicaron "le deben tres meses del 2024. Se llegó a un acuerdo de palabra, pero todo quedó en eso. No hubo un acercamiento para achicar o formalizar un plan de pago para saldar lo adeudado".

Y agregaron "no se iba a formalizar un nuevo vínculo, cuando no estaban a cero los números. La dirigencia de Cipolletti, no tuvo un gesto para Yago. Se borraron, no atienden el teléfono, además no dan la cara".

Finalmente se admitió "todos nos dimos cuenta que no se armará un plantel competitivo, se busca participar y tratar de mantener la categoría. Apuntaba para ser otro año de padecimientos, en lo deportivo, económico, de organización y se prefirió dar un paso al costado". sostuvieron.