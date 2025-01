Los Pumas 7s apabullaron a Australia y se consagraron bicampeones en Perth

El seleccionado argentino Los Pumas 7s derrotaron a Australia por un aplastante 41-5 y se consagraron campeones del Seven de Perth por segundo año consecutivo. El elenco dirigido por Santiago Gómez Cora, quien no estuvo presente porque se sometió a una operación por un problema en la espalda, se quedó de manera contundente con el certamen correspondiente a la tercera etapa del circuito mundial 2024/25. Este es el primer título en los últimos ocho certámenes.

El elenco nacional, que logró imponer su juego, se llevó la victoria con tries de Marcos Moneta, Luciano González (2), Santiago Álvarez y Matteo Graziano (3). A su vez, Joaquín Pellandini y Santiago Vera Feld sumaron puntos con las conversiones. El único descuento de los australianos llegó a través de Hadley Tonga en una de sus pocas incursiones ofensivas.

Así festejaron los jugadores del elenco nacional

¡LOS PUMAS 7S uD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83CuDFC9 SON BICAMPEONES DEL SEVEN DE PERTH!



Trituraron 41-5 a Australia en la definición y obtuvieron el oro por 2° año consecutivo. En 2024 había sido ante el mismo rival (31-5). Es su décimo título dentro del Circuito Mundial de Seven.pic.twitter.com/jIjzVxhd3Y — VSports Team (@VSportsTM) January 26, 2025

Cabe resaltar que en semifinales Argentina había superado a España por 40 a 5, lo que dejó en claro el poderío del equipo y lo puso como un fuerte candidato al título. Con este triunfo, Los Pumas lideran el circuito mundial con 48 unidades, empatando en lo más alto con Fiji y España. Los escoltas inmediatos son Sudáfrica, con 44 unidades, y Francia, con 40.

Luego del triunfo, Santiago Álvarez, uno de los referentes del plantel, no ocultó su emoción tras el título: "Todavía no caigo. Este equipo no para de sorprenderme por lo que transmitimos dentro de la cancha. Me pone muy contento porque otra vez estamos consiguiendo buenos resultados. Estoy orgulloso de este grupo. Son sensaciones que nos van a quedar de por vida".

La victoria, que se la dedicaron al coach, representa el décimo título en la historia del seleccionado en el circuito mundial. Desde su primer campeonato en 2004 en Los Ángeles hasta esta última conquista, la evolución notable, especialmente en los últimos tres años, en los que acumuló ocho coronas.

Aplastante triunfo de Argentina sobre Australia

Después de ser terceros en Dubai y quintos en Ciudad del Cabo, Los Pumas 7s superaron una dura fase de grupos en Perth, donde vencieron a Australia (31-26) y Sudáfrica (19-17), aunque cayeron ante Estados Unidos (24-19). Por último, en los cuartos de final eliminaron a Gran Bretaña con un sólido 27-14. La próxima parada para el equipo dirigido por Santiago Gómez Cora será en Vancouver, entre el 21 y el 23 de febrero.