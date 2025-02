Con polémicas, Barracas Central le sacó el invicto a Banfield en Sarandí

En el Julio Humberto Grondona, el estadio de Arsenal de Sarandí, Barracas Central venció por 1 a 0 a Banfield, con un gol polémico del defensor Kevin Jappert, en el inicio de la tercera fecha del Grupo A del Torneo Apertura 2025 de la Liga Profesional, en la que los de Rubén Darío Insúa marchan séptimos -cuatro unidades- y los conducidos por Ariel Broggi, que perdieron su invicto, se posicionan segundos.

El Guapo y el Taladro llegaron a su duelo con realidades contrarias: los locales acumulaban dos puntos, producto de la derrota con Racing y el empate ante Independiente Rivadavia en Mendoza, mientras que la visita ocupaba la cima de su zona, tras las victorias ante Defensa y Justicia en Florencio Varela y la goleada ante Newell's Old Boys de Rosario en el sur del conurbano bonaerense

Con 30 grados de temperatura y el insaciable sol brillante, el partido, que se disputó sin público por una sanción de tres partidos que le aplicó la Aprevide al conjunto presidido por Matías Tapia, inició con letargo. En un comienzo carente de situaciones de peligro, el desparpajo y el espíritu creativo de Nahuel Barrios y Gerónimo Rivero fue lo más destacado.

Tras un cuarto de hora, el juego descubrió la existencia de los arcos. Primero, Brandon Oviedo, lateral de camiseta verde, surcó la banda derecha y, luego de superar a dos jugadores, remató centrado, donde encontró la firme respuesta del arquero Marcos Ledesma, quien llegó a préstamo desde Defensa y Justicia y atajó tres disparos en la primera etapa.

Cuatro minutos más tarde, Kevin Jappert adelantó al conjunto de Insúa: Iván Tapia envió un centro con la pelota detenida desde el sector izquierdo, Dardo Miloc cabeceó al arco y el defensor central de rafaelino de 20 años, quien parece estar en fuera de juego, capturó el rebote que derivó de la tapada del portero Facundo Sanguinetti y estampó el 1 a 0.

Polémica, cuando no, con Barracas Central jugando, con Lobo Medina de árbitro, un combo lapidario

LA JUGADA DE LA POLÉMICA: Todo Banfield pidió offside de Jappert pero el VAR confirmó el 1-0 de Barracas. ¿Qué te pareció?



Con la ventaja en el tanteador, el local replegó sus líneas y le cedió el dominio del compromiso a su adversario. Los dirigidos por Broggi registraron un 66% del dominio de la pelota, pero su única chance de convertir hasta que culminó el epílogo fue un distante disparo del volante Lautaro Ríos, desactivado por los casi dos metros de la humanidad de Ledesma.

La sintonía del duelo no cambió pese al entretiempo. Banfield continuó con la iniciativa, en tanto el local se defendió, de manera efectiva, del asedio rival. A los poco más de 200 segundos del complemento, la visita, con paciencia, basculó la pelota de izquierda a derecha, desde donde Ramiro Di Luciano tiró un preciso centro que encontró el cabezazo imperfecto de Tomás Nasif, atacante de 21 años que marcó tres goles en lo que va del certamen. Sin embargo, la pelota cayó dócilmente en las manos de Ledesma.

A partir de allí, el Guapo bajó el ritmo del juego y, más allá de algunas intervenciones de Agustín Alaniz, no padeció peligro visitante. A falta de cinco para el final, la unanimidad del plantel del Taladro reclamó penal, tras que el zaguero Fernando Tobio arrollara al Nasif dentro del área. No obstante, Luis Medina (juez) y Fabrizio LLobet (árbitro VAR) no sancionaron infracción y dejaron impotente a la visita.

Penal claro para Banfield, que Luis Lobo Medina no cobró

AHORA NO LE DIERON UN PENALAZO A BANFIELD, ES UN ESCÁNDALO



Nasif se metía en el área y lo hicieron caer, lo de Barracas Central es alevoso todas las fechas. Que asco como roban

En la cuarta jornada, Barracas Central visitará a Aldosivi en Mar del Plata (jueves 6 de febrero) y Banfield recibirá a Belgrano de Córdoba al día siguiente.