¡Se calentó! La polémica respuesta de Lisandro Martínez a una leyenda del Manchester United

A pesar del irregular presente de Manchester United, uno de los jugadores más queridos es Lisandro Martínez. No obstante, el central de 27 años, que se recupera de una rotura de ligamentos en la rodilla izquierda, protagonizó una polémica al cruzar a Paul Scholes en su cuenta de Instagram. El jugador de la Selección Argentina respondió a los dichos del ex mediocampista de los Red Devils, quien expresó que el defensor "no es lo suficientemente bueno como para ganar una Premier League".

"Como le duele al mufa este, lo tiras en Argentina y no sobrevive", fue el filoso comentario de Licha en un post de la cuenta de Instagram de TyC Sports que hacía referencia a lo que Scholes opinaba del central argentino. La polémica comenzó a raíz de la opinión del símbolo y multicampeón del Manchester United: "Aún cuando Martínez está sano, no es lo suficientemente bueno para ganar la Premier League", dijo en el podcast The Overlap, lo que generó la iracunda reacción del defensor.

Noticias Relacionadas Se confirmó la lesión de Lisandro Martínez: cuánto tiempo será baja

La picante respuesta de Lisandro Martínez a Paul Scholes en Instagram.

Scholes es uno de los ex jugadores más críticos con Manchester United, e incluso también había criticado a Alejandro Garnacho en el pasado luego de que el español nacionalizado argentino fuera acusado de filtrar información del vestuario hace algunos meses. Esta vez, el Colorado se encontró con una dura contestación del otro lado.

Cuándo vuelve a jugar Lisandro Martínez

Luego de la rotura de ligamentos en su rodilla izquierda, se espera que el defensor argentino sea operado esta semana. Una vez superada la cirugía, la recuperación le demandará entre seis y ocho meses de inactividad. Este es el tercer problema físico grave que lo mantendrá lejos del campo de juego por un tiempo prolongado luego de sufrir una fractura del quinto metatarsiano en abril de 2023 y una lesión de ligamentos en el tobillo en febrero del año pasado.