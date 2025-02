Copa Provincial: el clásico de la capital fue para el Rojo neuquino

Se jugó la quinta fecha de la Copa Provincial de LIFUNE. Independiente abrochó un gran triunfo de visitante ante Pacífico por 3-2 en el clásico Capitalino, y junto a Alianza se disputan mano a mano el 1 de la general.

El rojo superó una gran prueba de carácter en Mitre y Agote. Se quedó con uno menos a los 20´ de la primera etapa con el resultado desfavorable, y con 9 jugadores en los primeros minutos del segundo tiempo, aun así pudo dar vuelta un cotejo parejo, y atractivo durante los 90´.

Julián Martín abrió la cuenta para la visita, minutos después lo dio vuelta el local por intermedio de Pablo Namuncurá, primero aprovechando un error en el fondo, y después desde los 12 pasos. Antes del descanso, Maxi Carrasco ensayó un centro de chile que se clavó en el arco rival, y en los instantes finales del complemento, apareció Lucca Bustos de cabeza para poner el 3-2 final.

También en el grupo C, Petrolero Argentino consiguió una buena victoria en Junín por 3-0 sobre Cumbres de San Martín, que lo dejó como escolta. los tantos del conjunto de Plaza Huincul fueron de Owen Niessi, Fernando Zúñiga y Marcelo Muñoz.

El Santo y el Verde repartieron puntos en El Chañar. (Foto: Iara Posse).

En la Zona A, Don Bosco cosechó un gran triunfo en el Estadio Municipal de Junin de los Andes, que lo depositó en cuartos de final. El conjunto Zapalino se impuso 2-1 ante Ceos FC. Cesar Morales por duplicado para el Barrio, había igualado parcialmente Sebastián Barrera para el local, que se quedó sin chances.

Por otro lado, en el Grupo 2 la definición de dos boletos a cuartos quedó abierta de cara a los dos boletos que queda definir. Alianza se aseguró el 1 luego de superar 3-1 a Maronese de local. Joaquín Rikemberg, Francisco Cechich, y Braian González los tantos del local. Había igualado transitoriamente Gonzalo Fleming de penal.

Al mismo tiempo, Vecinal sumó un buen empate ante San Patricio del Chañar como visitante. Lo ganaba el verde 1-0 con tanto de Maximiliano Jara, mientras que Axel Paz llegó a la igualdad para el local, que aún no asegura su clasificación.



Miércoles se juega la sexta y última fecha de la fase de grupos donde se conocerán los cruces de cuartos de final. CeosFC vs Rio Grande, Vecinal vs Alianza, Maronese vs San Patricio, Cumbres vs Independiente, y Petrolero Argentino vs Pacífico.

Zona A: Rio Grande 7, Don Bosco 7, Ceos FC 0

Zona B: Alianza 13, San Patricio 6, Maronese 4, Vecinal 4.

Zona C: Independiente 12, Petrolero 9, Pacífico 7, Cumbres FC 1.