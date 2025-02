Podios neuquinos en la Copa Argentina de Beach Handball

Se disputó en San Juan la Copa Argentina de Beach Handball, competencia que reúne a los mejores equipos del país tanto en juveniles como mayores. IFES fue el gran protagonista de los elencos neuquinos, consiguiendo dos subcampeonatos y un tercer puesto.

En juveniles, el equipo del IFES tuvo una destacada actuación, quedándose en ambos casos con el subcampeonato. En rama femenina, el equipo el equipo fue combinado con Rio Grande, cayó 2 a 0 en la final ante Municipalidad de Quilmes. Por su parte, en masculino también se quedó con el subcampeonato tras caer 2-1 ante Sol de Mayo en definición por shoot out.

Por otro lado, en mayores caballeros, IFES volvió a los primeros puestos logrando subirse al podio, finalizando en la tercera colocación luego de superar a Los Buitres por 2-0.

Además en damas, la Asociación Balonmano Centenario se ubicó en la 4ta posición, tras caer 2 - 0 frente a Municipalidad de Quilmes. Mientras que Punto Karazuno finalizó en la 5ta colocación.

La competencia que otorga 3 plazas por rama para el próximo Sur-Centro de Clubes que se jugará en el mes de abril en Iquique (Chile), contó con la presencia de 2 jugadoras de Las Kamikazes, sub campeonas mundiales y 8 jugadores de la Selección Argentina masculina (4ta en el Mundial de China), todos jugando para sus respectivos clubes, y 6 jugadores extranjeros de España, Brasil y Uruguay.

Rio Grande- IFES subcampeonas en juveniles damas

Posiciones finales

Mayores femenino

1° Municipalidad de la Costa

2°Deportivo Mitre

3° Municipalidad de Quilmes

4° Asoc. Balonmano Centenario

5° Chimbas

6° Universidad de San Juan

Mayores masculino

1° Sol de Mayo (Tetracampeón)

2° Only Beach

3° IFES

4° Los Buitres

5° Cios (Punto Karazuno)

6° Alianza de San Juan

Juveniles femenino

1° Quilmes

2° IFES

3° Alta Gracia

4° Etiec

5° Albatros

Juveniles masculino

1° Sol de Mayo

2° IFES

3° Municipalidad de Quilmes

4° Etiec

5° Asoc. Balonmano Centenario

6° Only Beach