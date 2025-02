Con el VAR como protagonista, empataron Deportivo Riestra y Defensa y Justicia

Deportivo Riestra y Defensa y Justicia empataron 1 a 1 en el Bajo Flores por el interzonal de la fecha cuarta del Torneo Apertura 2025 de la Liga Profesional en una tarde en la que el VAR fue el protagonista principal para convalidar ambos tantos, el de Ezequiel Cannavo primero y luego el tiro libre de Jonathan Herrera.

En un primer tiempo muy aburrido, la única jugada que salió de lo prestablecido ocurrió a los 11 minutos cuando un buen pase dejó a Gaston Togni de cara al arco, aunque el arquero Ignacio Arce salió muy rápido y despejó con los pies, por lo que evitó que el delantero pudiera tocarla.

En el complemento, el desarrollo del juego no cambió demasiado, pero el Halcón aprovechó un tiro de esquina y el defensor Cannavo marcó de cabeza, aunque no llegó a festejar porque el árbitro Pablo Echavarría le dio la derecha al línea y cobró posición adelantada. No obstante, el VAR corrigió la decisión y convalidó el tanto.

A partir de ese momento, el Malevo fue con más empuje que ideas y encontró la igualdad en el final, después de una mano del autor del gol de la visita. Con intervención de Ignacio Arce en la ejecución, Jonathan Herrera marcó el 1 a 1 de tiro libre, pero el línea había cobrado offside porque Jonathan Goitia estaba parado delante de la línea de la pelota. No obstante, Echeverría fue a ver la acción al VAR y consideró que no intervino en la visión de Enrique Bologna y marcó saque desde el mediocampo para el local.

Con este resultado, Defensa alcanzó el sexto lugar con 7 puntos. En cambio, Riestra quedó tercero en la B con 8, igual que River y San Lorenzo, y sigue invicto. En la fecha cinco, que arranca este martes, los de Florencio Varela visitarán a Newell's el miércoles desde las 17.45, mientras que ese mismo día, pero a las 17, Riestra volverá a ser local contra Rosario Central.