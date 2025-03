Torneo Federal A: Deportivo Rincón será visitante de Kimberley el sábado en Mar del Plata

Las dirigencias de Kimberley de Mar del Plata y Deportivo Rincón se pusieron de acuerdo para que el partido por la segunda fecha de la Zona 1 del Torneo Federal 2025 se juegue el sábado 22 de marzo desde las 16 en el Estadio José Alberto Valle en las emblemáticas esquinas de avenida Polonia y avenida Vértiz.

Habitualmente el equipo de la costa atlántica bonaerense oficial de local los domingos a las 11 de la mañana, pero este fin de semana, Aldosivi no jugará por la fecha de Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial del 2026 en México, Estados Unidos y Canadá y Alvarado será visitante de Ferro Carril Oeste en Caballito el domingo 23 a las 14.45 por la séptima fecha de la Primera Nacional. Lo que le permitió cambiar el día y horario.

El encuentro será transmisión del Grupo Prima Multimedios desde las 15 desde "La Ciudad Feliz" con los relatos de Hugo Alejandro Amaolo, los comentarios de Jorge "El Vasco" Hernandorena, la central informativa a cargo de Pablo Chagumil, la operación técnica de José Ramón Paredes por las emisoras de la corporación AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias , Las Palmas 96.1, FM Masters 99.5 de Cinco Saltos, FM Masters 105.5 de Cipolletti.

El equipo neuquino se impuso en la fecha apertura de la competencia 1 a 0 a Cipolletti, en el césped sintético de Ciudad Deportiva en Rincón de los Sauces, con tanto del roquense Facundo Miguel.

Los que dirige Juan Alejandro Abaurre esperan la recuperación de Tiago Emanuel Luna Brizuela, el volante no fue de la partida ante el albinegro por una molestia. Ex ex UAI Urquiza y Colegiales oficia de volante mixto y hay cifradas expectativas en su presencia en El León del Norte.

Los de LiFuNe estarán viajando el jueves por la tarde/noche desde el norte de la provincia de Neuquén, se alojaran en un conocido hotel sobre calle Belgrano en el microcentro de la ciudad balnearia.

Kimberley

El equipo “verdiblanco” intentará recuperarse del traspié sufrido ante Círculo Deportivo de Comandante Nicanor Otamendi el domingo, donde cayó como local por 1 a 0. Los que orienta el "Gato" Mignini también aguardan la programación de su duelo de Copa Argentina frente a Newell’s Old Boys de Rosario. La información que manejan sus directivos es que dicho encuentro se realizará el 2 o el 9 de abril.