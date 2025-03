El clásico de la comarca petrolera se lleva las miradas en la Copa Provincial

Se juegan las semifinales del Copa Provincial de fútbol de LIFUNE. Desde las 18 en Zapala, Alianza de Cutral Co y Petrolero Argentino de Plaza Huincul, se enfrentarán en una nueva edición del clásico de la comarca, que tendrá en juego no solo el pasaje a la final, sino una de las plazas al Torneo Regional Federal Amateur 2025.

El gran partido del fútbol neuquino promete emociones en los 90´que durará. En Unión de Zapala y con arbitraje de Fernando Jara, Alianza y Petrolero se verán las caras por la semifinal a partido único.

El Celeste, que llega como el primero de la general, se perfila como el candidato a la corona, ya que viene con un sólido andar, donde superó en cuartos de final a Maronese en Centenario por 2-1. “el equipo tiene una identidad de juego ofensiva y de presión q nos da las bases para generar posibilidades de gol y complicar al rival” Expresó en la previa su DT Walter Torres.

Por otro lado llega el Matador, que doblegó a Don Bosco en Senillosa en la instancia previa. El conjunto de Plaza Huincul tiene un equipo juvenil muy bien ensamblado, y con idea de juego sólida. Luis Zúñiga será el DT en el duelo crucial, quien en la previa sostuvo que “hemos logrado consolidar un equipo competitivo, de muy buen juego y posesión de pelota, eso nos ha llevado a lograr y conseguir este objetivo, de estar en semifinales”.

El ganador del cotejo, además de llegar a la gran final, logrará uno de los dos boletos al Torneo Regional Federal Amateur 2025-26.

EL rojo y San Patricio define al otro finalista

Por otro lado, desde las 20.30hs en el Gigante del Barrio Sarmiento de Centenario, Independiente y San Patricio del Chañar definirán el otro finalista. Lautaro Fonseca será el juez en otro de los cotejos atractivos.

El rojo viene de quedarse con el clásico de la capital ante Pacífico, mientras que el Santo hizo lo propio ante Rio Grande en el mismo escenario de esta tarde noche.

San Patricio ya tiene su lugar en la competencia Federal, por lo que si gana, el segundo boleto se definiría en el duelo del domingo por el tercer puesto, en el caso que Independiente logre el triunfo, se quedará con el boleto a la competencia nacional.