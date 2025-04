Lucía Monje: la promesa del patín neuquino que brilla con la Selección Argentina

Se celebra este lunes el Día Internacional de la Patinadora y del Patinador, una fecha propicia para rendir homenaje a tantos y destacados referentes de la disciplina en la que Neuquén tuvo varios embajadores en los últimos cincuenta años. Desde que José Lozano y Rosana Sastre, a finales de la década del ’80 en el siglo pasado, trascendieron con sus logros las fronteras de la provincia y alumbraron el camino, cada año surgen nuevos talentos para continuar la leyenda de esos pioneros.

"Patino desde los seis años. El patín ya es parte de mi vida", contó en un breve paréntesis de su entrenamiento diario que realiza en el Club Alta Barda de Neuquén.

La joven, que forma parte del Programa de Asistencia al Mediano y Alto Rendimiento que impulsa el ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, continúa la estela de los mencionados José Luis Lozano, quíntuple campeón en Los Juegos Panamericanos de Indianápolis '97, y Rosana Sastre, también múltiple campeona panamericana y Mundial, logros que se prolongaron luego en figuras como Ailín Kogan, Gonzalo Seguel, Danilo Vidal, Maira Arias, Victoria Rodríguez López y Francisco Reyes Petrelli, entre otros.

"Es motivante para mí, que comencé a patinar desde muy chica, saber que hubo gente buena de acá de Neuquén que dejó la vara bastante altaE”, destacó.

Con estos antecedentes, “sigo entrenando porque tengo muchos objetivos a nivel internacional con la Selección Argentina y a nivel nacional también, con mi club Alta Barda. De hecho, ahora estoy corriendo los campeonatos provinciales tratando de competir con varones como lo hacían las mujeres de antes para poder mejorar y para alcanzar mi mejor nivel", afirmó.

“Más de la mitad de mi vida se la dediqué a este deporte que me enseñó muchos valores, me formó como persona como deportista y sobre todo lo que es la superación personal" contó.

Los comienzos

La celebración del día del patinador la motivó a repasar sus comienzos. "Si bien no tengo puntualmente presente los de los primeros años porque comencé de muy chiquita, ya que tendría unos seis años, sí me acuerdo cuando tuve mis primeros patines. En ese entonces patinaba en la vereda de mi casa, en los playones de Senillosa donde yo vivo", contó.

En el recuerdo de su trayectoria se detuvo en un hecho puntual que marcó gran parte de su amor y entrega por esta disciplina cuando en una de las competencias locales se cayó, se levantó y logró concluir la prueba. "Mi primera caída fue con los rollers, me raspé toda la pierna. Pero me paré y terminé la carrera. Pensé que, de ahí no patinaba más, pero todavía sigo. Es ya la mitad de la vida que le he dedicado a esta disciplina", destacó.

Recordó también sus vivencias con la casaca de la Selección Argentina. "Después de haber competido internacionalmente hay un antes y un después. Me acuerdo que mi primer torneo internacional fueron los Juegos de la Juventud, en Rosario en 2022, acá en Argentina y estuvo bueno porque me pudo acompañar toda mi familia. Entonces tenía 15 años y logré mi primera medalla de bronce. Hubo un momento que no sabía por qué lloraba. Fue emocionante todo", recordó.

También destacó el apoyo del Gobierno Provincial, a través del plan de becas de la secretaría de Deportes, Cultura y Gestión Ciudadana para los deportistas destacados. "Las becas provinciales me ayudan un montón a nivel deportivo. Yo todavía estoy con la proyección porque hasta el año pasado era menor de edad. Me viene muy bien este aporte para material deportivo y viajes porque la verdad es un deporte muy costoso el patín", señaló.

También contó sus vivencias representando a la Selección Neuquina. "Siempre es muy emocionante representar a la provincia en las competencias internacionales. Es un antes y un después el hecho de haber vivido esta experiencia”, confesó.

“Aunque –agregó- para mí también es un orgullo vestir la camiseta de la Selección Neuquina. Estuve un montón de tiempo en las escuelitas municipales de Senillosa y hace unos años decidí pasarme a Alta Barda. Cuando hay un torneo de federaciones estamos siempre ahí intentando dejar a la provincia lo más alto posible, peleando hasta la última medalla y eso es muy lindo", afirmó.

Pero consciente de que no solo es una referente en el deporte, Lucía también es un ejemplo para las más jóvenes demostrando que deporte y estudio se pueden combinar perfectamente.

"Este año empezó una etapa nueva en mi vida con la universidad. Es todo un equilibrio combinar el deporte y el estudio. Hay que tener mucha disciplina, mucha constancia también, pero yo creo que se pueden llevar bien las dos cosas: estudiar y competir a nivel élite, así que vamos por eso este año también", se ilusionó.

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación