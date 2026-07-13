Tobías Andrada, nacido en 2007, se ha consolidado rápidamente en Vélez Sarsfield, donde ya es un jugador clave con apenas 19 años. Fue capitán de la sexta división cuando ganó su primer título el 16 de noviembre de 2024 y también lideró la quinta división en mayo de 2025, momento en que firmó su primer contrato profesional que lo vincula con el club hasta diciembre de 2028.

Su crecimiento en la primera división se produjo bajo la dirección de Guillermo Barros Schelotto, quien valora su compromiso y profesionalismo desde que era niño. Andrada comenzó a demostrar su liderazgo desde los 9 años y ahora es una pieza fundamental en el mediocampo del equipo, utilizando la camiseta número 50. Aunque su posición natural es mediocampista, también se desempeña con alma de delantero y ha jugado como doble cinco, interior, extremo derecho y mediapunta.

Desde pequeño, Tobías mostró determinación y sacrificio: mientras sus padres trabajaban en la venta ambulante en las playas, él decidió quedarse en casa de su abuela para no perder ningún entrenamiento con las inferiores de Vélez, club al que llegó a los 7 años desde Villa Luzuriaga, La Matanza.

Su debut en la primera división ocurrió el 8 de julio de 2025, en la Supercopa Internacional contra Estudiantes de La Plata, partido que Vélez ganó 2-0 en Avellaneda. "Es una felicidad muy grande porque este club les da oportunidades a los chicos y poder representarlos fue un orgullo muy grande", expresó tras la conquista, destacando el apoyo incondicional de su familia.

El entrenador Guillermo Barros Schelotto reconoció el impacto de Andrada en el equipo y se refirió a las comparaciones con el uruguayo Federico Valverde, capitán del Real Madrid: “¿Vos decís que Vélez tiene a Valverde? No, el otro es un jugador que hace 8 años está en el Madrid. El nuestro hace ocho meses estaba en la cuarta división, en la quinta… no sé dónde estaba”.

Sin embargo, el técnico resaltó las cualidades físicas y técnicas de Tobías, asegurando que “es un jugador físicamente notable, con un futuro europeo por su desgaste, por la entrega, por el despliegue, por lo que da”. Destacó su ida y vuelta constante, su capacidad para tomar decisiones en el área rival y su entendimiento con compañeros como Baeza y Aliendro.

Desde diciembre de 2025, clubes europeos como Nantes y Bayern Múnich han seguido de cerca a Andrada, cuyo rendimiento se potenció tras su participación en el Mundial Sub 20, donde Argentina fue subcampeón bajo la dirección de Diego Placente.

Fabián Berlanga, presidente de Vélez, también comparó a Tobías con Valverde: "Acá en Vélez tengo a Valverde, nosotros decimos que (Tobías) Andrada es la proyección de Valverde. Incluso está en una posición donde no se siente más cómodo porque es más interno y los Mellizos lo convencieron de que puede hacer la banda, está haciendo un gran sacrificio y estamos muy contentos con él".

Andrada aun ve lejos la comparación con Valverde

El propio Tobías relativizó esas comparaciones: “Son opiniones. La veo un poco lejos esa comparación. Valverde es un jugador de elite, de Real Madrid. A mí me falta mucho, pero estoy contento con todo lo que estoy viviendo. Y suelo mirar fútbol. De los volantes de afuera me gusta mucho Pedri, de Barcelona”.

En lo personal, Andrada muestra madurez fuera del campo: desactivó el contador de Likes en Instagram y su madre se volvió viral tras emocionarse con la camiseta 18 de la selección argentina luego de la final perdida ante Marruecos. En declaraciones, destacó el esfuerzo de su hijo y afirmó: "No hace falta un trofeo para estar orgullosa de mi hijo. Yo sé lo que le costó llegar hasta acá".

En la última victoria de Vélez frente a Central Córdoba, Andrada fue protagonista absoluto: tocó 88 pelotas, dio 60 pases con un 80% de efectividad, remató cinco veces, generó tres ocasiones de gol y recuperó el balón en ocho oportunidades. A lo largo del torneo Apertura, acumuló 13 partidos como titular, 1169 minutos, 468 pases buenos de 575 intentos, 14 despejes y una destacada participación en la recuperación y presión del equipo.

Su entrenador lo define como un jugador "agresivo" en el buen sentido, combativo y decisivo en los duelos individuales, que no se esconde y sabe integrarse con futbolistas experimentados como Aliendro, Baeza, Lanzini y Pellegrini, entre otros.

Tobías Andrada, el joven talento de Vélez que brilla y lo comparan con Valverde

Tobías reconoce que la contención familiar es clave para mantener la humildad: "Lo llevo tranquilo. Gracias a mi familia que me ayuda a mantener los pies sobre la tierra y me contiene mucho". Además, sigue las indicaciones de Guillermo para ser intenso en la presión y atacar rápido tras recuperar la pelota. Su objetivo es mejorar la efectividad en los pases y ser más contundente en el remate.

Con 1,79 metros de altura y un futuro prometedor, Tobías Andrada continúa su camino de crecimiento en Vélez sin dejarse llevar por los elogios. Se mantiene enfocado y decidido a seguir evolucionando, manteniendo la esencia que lo hace único en la cancha.