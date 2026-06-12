En marcha el Mundial de la FIFA 2026. Desde las 22hs en Los Ángeles Stadium, Estados Unidos debutará siendo como uno de los anfitriones de la gran cita, ante Paraguay. Ambos equipos entrenados por argentinos, con ideas y rodaje en el fútbol diferentes.

Mauricio Pochettino y Gustavo Alfaro se enfrentarán en el arranque del Grupo D, en un torneo que además marcará un récord de seis entrenadores argentinos dirigiendo selecciones nacionales: Lionel Scaloni(Argentina), Marcelo Bielsa (Uruguay), Sebastián Beccacece (Ecuador) y Néstor Lorenzo(Colombia).

Qué características tiene el Estados Unidos de Pocchettino

Por un lado estará el Estados Unidos de Pochettino, con rodaje internacional en clubes como Espanyol de Barcelona, Southampton, Tottenham, París Saint-Germain y Chelsea; y una idea de juego clara: intensidad física y presión alta, posesión del balón y una propuesta frontal y arriesgada.

Cómo se desempeña el Paraguay de Alfaro

En frente el equipo de Gustavo Alfaro, quien revolucionó al seleccionado guaraní en eliminatorias y volviéndolo a ser un equipo competitivo, a base de solidez defensa, disciplinado y ordenado, preparado para contragolpear y para sacar provecho del juego aéreo será el segundo mundial para Alfaro, luego de Qatar 2022 con Ecuador.

El último enfrentamiento entre Estados Unidos y Paraguay fue en noviembre de 2025. En aquella oportunidad, los de Pocchettino vencieron por 2-1 a los dirigidos por Alfaro. Giovanni Reyna y Folarin Balogun los tantos del equipo norteamericano; Arce, el de Paraguay.

Cúper vs Pizzi, el último duelo mundialista

En 2018 se había dado el antecedente más recordado ocurrió en el Mundial de Rusia, cuando se enfrentaron dos seleccionados dirigidos por argentinos: Arabia Saudita de Juan Antonio Pizzi, ante Egipto de Héctor Cúper.

El triunfo quedó en manos de los saudís por 2-1, en el cierre del grupo A, donde ambos quedaron eliminados en primera fase en manos del seleccionado local y Uruguay.