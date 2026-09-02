Inició el fin de semana el Torneo Regional Federal Amateur 2026. Alianza no perdonó en el debut al debutante Rio Grande goleando en Ciudad Deportiva. El actual Bicampeón del fútbol neuquino apunta todos los frentes “queremos llegar a lo último peleando”.

De la mano de Jorge Lencina, Alianza se convirtió en el último el gran favorito a pelear hasta el final el torneo Regional Federal Amateur. Con la base de un plantel que logró el Bicampeonato, y refuerzos de jerarquía como Matías Kucich, Franco Lanordi, Dante Cardozo, Laureano Doello, Jorge Zules, todos provenientes de equipos de Federal A o hasta Primera nacional.

“Desde que asumí esta segunda parte perdimos solo un partido, ahora estamos enfocados en el Regional y ser protagonistas” expresó “pulpo” Lencina en dialogo con Grito Sagrado, agregando además que en el triunfo 5-0 ante Rio Grande “Se jugo bien, se ganó un partido duro y fuimos superiores. Ganar de visitante en estos torneos es importantísimo”.

Alianza va por todo, ascenso y título en Copa Neuquén

“Sabemos que estamos en un club grande y los jugadores los saben, que siempre debemos ser protagonistas. En estos clubes, siempre el jugador y CT debe estar preparado para llegar a los últimos partidos, salir campeón en liga y pelear el ascenso en el regional”.

Una de las claves de Alianza fue mantener el grupo y el plantel, “Venimos de ganar un bicampeonato y ahora sumamos mucha experiencia que entendieron todo. Sabían que venían a un club grande con falta de jugar otros torneos más grandes que la liga. Entendemos que vamos a estar peleando, y poder llegar a lo último”.

Ahora se vienen dos rivales claves en búsqueda de la clasificación, el domingo 16hs recibirán a Maronese, rival que llega tras igualar en cero ante independiente. Alianza tiene tres seguidos de local, donde puede abrochar su clasificación.

Nota completa con Jorge Lencina en Grito Sagrado