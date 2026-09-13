Se disputa la tercera fecha del Torneo Regional Federal Amateur 2026. La zona 11 y 12 tendrá acción de los equipos zonales, donde el gran duelo entre Alianza vs Independiente se lleva las miradas

Será una fecha clave para los diferentes elencos que aspiran a clasificar a octavos de final. Alianza es el más holgado en puntos, y nuevamente de local buscará cerrar media clasificación ante Independiente, que igualó en sus dos presentaciones. El Celeste tiene 6 puntos mientras que el rojo acumula 2.

Maronese vuelve al Oeste, ahora recibiendo a Rio Grande. Ambos tienen un punto y un triunfo lo mete de lleno en la pelea por la clasificación en el Grupo 12.

En la zona 11, San Patricio visita a La Amistad. El santo lidera el grupo por encima de los tres rionegrinos, y se juega un partido clave en Cipolletti, sabiendo que su rival suma apenas una unidad.

San Patricio va por un resultado clave en Cipolletti

Mismo horario para el cotejo donde el Deportivo Roca recibe a Unión de Allen. El naranja igualó sus dos presentaciones, mientras que el Mago ganó en el debut, y es escolta con 3 puntos.

Alianza vs Independiente- 16.30hs.

Arbitro: Martín Molina, Ulises Chandía, Fernando Maldonado.

Maronese vs Rio Grande- 16hs.

Arbitro: Lautaro Oses (Cipolletti) Jorge Guevara, Cristian Sepúlveda (Cipolletti)

La Amistad vs San Patricio- 16hs.

Lucas Moreira (Luis Beltrán) Ignacio Berdugo, Maximiliano Carrizo.

Deportivo Roca vs Unión De Allen- 16hs