Se disputa la tercera fecha del Torneo Regional Federal Amateur 2026. La zona 11 y 12 tendrá acción de los equipos zonales, donde el gran duelo entre Alianza vs Independiente se lleva las miradas
Será una fecha clave para los diferentes elencos que aspiran a clasificar a octavos de final. Alianza es el más holgado en puntos, y nuevamente de local buscará cerrar media clasificación ante Independiente, que igualó en sus dos presentaciones. El Celeste tiene 6 puntos mientras que el rojo acumula 2.
Maronese vuelve al Oeste, ahora recibiendo a Rio Grande. Ambos tienen un punto y un triunfo lo mete de lleno en la pelea por la clasificación en el Grupo 12.
En la zona 11, San Patricio visita a La Amistad. El santo lidera el grupo por encima de los tres rionegrinos, y se juega un partido clave en Cipolletti, sabiendo que su rival suma apenas una unidad.
Mismo horario para el cotejo donde el Deportivo Roca recibe a Unión de Allen. El naranja igualó sus dos presentaciones, mientras que el Mago ganó en el debut, y es escolta con 3 puntos.
Alianza vs Independiente- 16.30hs.
- Arbitro: Martín Molina, Ulises Chandía, Fernando Maldonado.
Maronese vs Rio Grande- 16hs.
- Arbitro: Lautaro Oses (Cipolletti) Jorge Guevara, Cristian Sepúlveda (Cipolletti)
La Amistad vs San Patricio- 16hs.
- Lucas Moreira (Luis Beltrán) Ignacio Berdugo, Maximiliano Carrizo.
Deportivo Roca vs Unión De Allen- 16hs
- Arbitro: Lucas Hernández, Muriel Lillo, Adrián Agusto (Neuquén)