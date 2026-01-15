El fútbol argentino ya empezó a calentar motores y los cinco grandes se preparan para afrontar un 2026 que promete ser intenso, exigente y decisivo. Boca, River, Racing, Independiente y San Lorenzo atraviesan la pretemporada con la agenda cargada y con metas que van desde la gloria internacional hasta la reconstrucción deportiva e institucional.

Cada uno, con su propia mochila, afrontará un calendario que volverá a ponerlos bajo la lupa del resultado inmediato.

Boca

El Xeneize tendrá un año marcado por el regreso al máximo escenario continental. Tras tres temporadas de ausencia, Boca volverá a disputar la Copa Libertadores y el gran sueño será, una vez más, levantar la séptima. En el plano local, el equipo dirigido por Claudio Úbeda buscará protagonismo en el Torneo Apertura, el Clausura y la siempre esquiva Copa Argentina, con la obligación de pelear en todos los frentes.

River

El 2026 aparece como una revancha necesaria para el Millonario. Luego de un 2025 muy flojo, que incluyó cuestionamientos al ciclo de Marcelo Gallardo y la pérdida del boleto a la Libertadores, River deberá conformarse con la Copa Sudamericana en el plano internacional. A nivel local, jugará el Apertura, el Clausura y la Copa Argentina, con la presión de volver a ser competitivo y recuperar terreno perdido.

Racing

La Academia llega con sensaciones encontradas. El título en la Recopa Sudamericana a comienzos de 2025 contrastó con los golpes posteriores: eliminación en semifinales de la Libertadores y derrota en la final del Clausura ante Estudiantes. El equipo de Gustavo Costas volverá a competir en la Copa Sudamericana, aunque el gran objetivo estará puesto en el plano local, donde intentará quedarse con el Apertura o el Clausura, sin descuidar una Copa Argentina que sigue siendo una cuenta pendiente.

Independiente

El Rojo afrontará un 2026 con un calendario más liviano, pero con mucha presión interna. Tras un buen arranque de 2025 que lo llevó a semifinales del Apertura, el segundo semestre fue un derrumbe que lo dejó sin clasificación a copas internacionales. Independiente solo jugará el Apertura, el Clausura y la Copa Argentina, con una meta clara: cortar una sequía de 24 años sin títulos locales y empezar a reconstruir desde lo futbolístico.

San Lorenzo

El Ciclón fue uno de los casos más particulares del último año. En medio de una profunda crisis institucional, logró sostenerse deportivamente y consiguió el pasaje a la Copa Sudamericana. En 2026, el equipo competirá en el plano internacional y en los torneos locales, aunque el gran desafío del club irá más allá de la cancha: estabilizar su situación dirigencial y económica sin resignar competitividad.

Con realidades diferentes, pero con la misma exigencia histórica, los cinco grandes del fútbol argentino afrontarán un 2026 que no dará respiro. Para algunos será una oportunidad de revancha; para otros, la obligación de confirmar. En todos los casos, el margen de error será mínimo.