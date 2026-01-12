¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 11 de Enero
BASQUETBOL

Atlético Regina movió el mercado de pases y es candidato en el Torneo Federal

El Albo de la Perla del Valle anunció la llegada de varios jugadores para esta temporada, tratará de buscar el ascenso a la Liga Argentina 

Por Redacción

Domingo, 11 de enero de 2026 a las 21:49
El exprimentado César Matías Lavoratornuovo, jugará en Atlético Regina en este 2026

Semana con muchos anuncios tuvo la dirigencia de Atlético Regina, el martes confirmó en sus redes sociales la incorporación del base Ignacio "Nacho" Claris para el plantel que jugará desde febrero la Liga Federal 2026 de basquetbol.

Pero no todo quedó allí, con el transcurso de la semana confirmó en primer término, la llegada de el exprimentado César Matías Lavoratornuovo, 34 años (12 de agosto de 1981) con pasado en Atenas de Carmen de Patagones, La Unión de Colón (Entre Ríos), Deportivo Madryn y San Isidro de San Francisco (Córdoba).

"Nacho" Claris dejó Pérfora y jugará en el Albo el Torneo Federal 2026

También se confirmó el retorno a la institución del pivot chaqueño Germán Frencia, la incorporación desde Independiente de Tandil de Francisco Ullúa, la llegada del juvenil, Franco Herbik con pasado en Jorge Newbery de Carmen de Patagones, Deportivo Viedma, Del Progreso de General Roca y su último paso en El Biguá de Neuquén capital donde jugó el Torneo Pre Federal 2025.

Llegando al fin de semana, en redes sociales se viralizó otro arribo, el de ala pivot, Santino Culasso, ex El Trébol en la Liga Federal 2023, Ameghino de Villa María, en Liga Argentina en 2024 y en Tala de San Francisco en la del año pasado, todos clubes de la provincia de Córdoba.

El entrenador del equipo "albo" Juan Zabala y Gastón "Manchita" González, jefe de equipo, anunciaron las únicas fichas mayores que seguirán respecto al PreFederal 2025 son Manuel Navarro y Martin Fagotti, que continuarán en el plantel y renovaron su vínculo.

La Liga Federal 2026 de básquet comenzará entre la última semana de febrero y la primera de marzo. En esta zona, por ahora están confirmados que , lo jugarán, Pérfora de Plaza Huincul, Centro Español de Plottier, Pacífico e Independiente de Neuquén capital, Deportivo Roca, Atlético Regina y los dos ascendidos, Club Plottier de la ciudad homónima y Petrolero Argentino de Plaza Huincul. 

Francisco Ullúa otro refuerzo de Regina, llega desde Independiente de Tandil

 

