Luego de haber obtenido la medalla de bronce en el Panamericano de Estados Unidos, en 2025 fue distinguido por el Senado de la Nación, consolidando una trayectoria deportiva que lo ubica entre los máximos exponentes del canotaje argentino. Ahora, Matías Contreras (28) vuelve a poner la mira en un objetivo que lo desvela desde hace años: alcanzar los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El deportista de Aluminé tendrá este fin de semana una prueba determinante en el Campeonato Panamericano de Slalom y Kayak Cross que se disputará en el lago Kananaskis, en la provincia canadiense de Alberta. Más allá de las medallas en juego, el torneo representa una instancia estratégica porque entrega plazas para los Juegos Panamericanos de Lima 2027, competencia indispensable en el camino olímpico.

Tras dos intentos fallidos de llegar a la máxima cita del deporte mundial, Contreras encara su tercer ciclo olímpico convencido de que esta vez puede ser diferente.

Matías Contreras viaja a Canadá con el horizonte puesto en llegar al Panamericano de Lima y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles - Foto: Neuquén Informa

Una clasificación que puede cambiar el rumbo de su carrera

La importancia de la competencia en Canadá trasciende el resultado inmediato. Argentina necesita asegurar su presencia en Lima 2027 y el palista neuquino será una de las cartas fuertes para conseguirlo. "Había que asistir sí o sí porque, de lo contrario, el canotaje slalom argentino podía quedarse sin plaza para el evento más importante a nivel panamericano", explicó antes de viajar.

El deportista competirá en las modalidades de K1 Slalom y Kayak Cross, dos especialidades en las que acumula experiencia internacional y resultados destacados.

Entre los principales logros deportivos de Contreras se destacan:

Medalla de oro y bronce en el Campeonato Panamericano de Oklahoma 2022.

Medalla de plata en los Juegos Odesur de Asunción 2022.

Medalla de bronce en Kayak Cross Slalom en Alabama 2025.

Más de 20 años integrando seleccionados nacionales.

En abril, Matías Contreras se graduó como licenciado en Nutrición y aplica los conocimientos en el deporte - Foto: Neuquén Informa

El apoyo que le permitió enfocarse plenamente en el alto rendimiento

Contreras aseguró que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera gracias al respaldo que recibe del gobierno de la provincia de Neuquén. El palista forma parte del programa de Asistencia al Mediano y Alto Rendimiento impulsado por el Ministerio de Juventud, Cultura y Deportes de Neuquén y también recibe acompañamiento a través del programa Alentando el Deporte, desarrollado junto a Vista Energy y Fundación Laureus Argentina.

"En los 20 años que llevo en el alto rendimiento nunca había recibido tanto apoyo como ahora", destacó Contreras. Según explicó el propio palista aluminense, la asistencia de la Provincia le permitió reorganizar sus tiempos laborales y concentrarse exclusivamente en los entrenamientos y la preparación internacional.

La experiencia de Ruca Choroy, una ventaja en aguas canadienses

Uno de los aspectos que alimenta el optimismo del neuquino es el conocimiento de escenarios similares al que encontrará en Alberta. Contreras considera que la pista canadiense presenta características parecidas a las que habitualmente utiliza para entrenar en Ruca Choroy, uno de los principales centros de desarrollo del canotaje en la provincia de Neuquén.

"Conozco a los rivales y la pista es parecida a la que tenemos en Aluminé. Eso puede jugar a mi favor porque me voy a sentir cómodo", señaló. La adaptación al circuito suele ser uno de los factores decisivos en este tipo de competencias, donde las diferencias entre los mejores atletas se miden en décimas de segundo.

De la nutrición al deporte de elite, una historia de perseverancia

Además de sostener una carrera deportiva de alto nivel, Contreras alcanzó este año otro objetivo personal de enorme valor: se graduó como licenciado en Nutrición. Actualmente trabaja en nutrición deportiva y considera que la formación académica fue una decisión indispensable para construir su futuro más allá de la competencia.

"Siempre tuve claro que había que estudiar porque el deporte amateur tiene un límite. Es un mensaje que trato de transmitir permanentemente", afirmó. Su historia combina esfuerzo deportivo, formación profesional y una constancia que lo mantiene vigente después de más de dos décadas representando a la Argentina.

El calendario que lo acerca a Los Ángeles 2028

Después del Panamericano de Canadá, el próximo gran objetivo será la participación en los 13° Juegos Suramericanos Odesur 2026, que se desarrollarán en Santa Fe entre el 12 y el 26 de septiembre. Allí afrontará un escenario completamente diferente, con pruebas sobre aguas planas y una exigencia física distinta a la del slalom.

Sin embargo, el gran horizonte continúa siendo el mismo: llegar a Lima 2027, obtener la clasificación y mantener vivo el sueño de representar a la Argentina en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.