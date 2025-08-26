El Senado de la Nación reconocerá al kayakista neuquino Matías Contreras

El Senado de la Nación reconocerá al deportista neuquino Matías Contreras, que se destaca en la modalidad slalom de kayak, como uno de los deportistas destacados del 2025.

El palista nativo de Aluminé de 26 años, se mostró emocionado por el reconocimiento: “me encuentro supercontento, la verdad no me lo esperaba para nada. Muy felíz de que reconozcan a deportistas”, expresó.

A principios de este año, Contreras participó en Alabama, Estados Unidos., del Campeonato Panamericano de Kayak, donde logró una medalla de bronce en la categoría senior de Kayak Time Trial (Extreme) conocida como kayak cross slalom.

“Una medalla panamericana es increíble”, afirmó tras el logro.

El deportista también agradeció a su familia, su compañera y entrenadores que lo acompañaron a lo largo de su trayectoria, resaltando que siempre compite representando a Aluminé, la provincia de Neuquén y a la Argentina.

El deportista forma parte del grupo de atletas que participan del programa de becas diseñado para deportistas de mediano y alto rendimiento del Plan Provincial Integral de Actividad Física, Deporte y Recreación que impulsa el ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, a través de la subsecretaría de Deportes.

Este programa está diseñado para deportistas que formen parte de preselecciones o selecciones nacionales y tengan posibilidades de participar en competencias internacionales oficiales, tales como sudamericanos, panamericanos, mundiales u olímpicas, como es el caso de Contreras.

“Es la primera vez a nivel nacional que tengo un reconocimiento de estas características”, destacó. El acto de distinción se realizará en el Senado de la Nación, en los próximos días, junto a otros y otras atletas del país.

Para el joven palista de 26 años, este comienzo de año representa un impulso para participar del Mundial y de las Copas del Mundo previas en la disciplina.

Luego de un 2024 difícil, ya que no logró la clasificación para los Juegos Olímpicos de París 2024 (al quedar en el quinto lugar en el Preolímpico que se realizó en Río de Janeiro), regresó al podio y quedó posicionado en el primer lugar del ránking del Seleccionado Argentino para participar en septiembre del Mundial de la disciplina que será en Sidney, Australia, en la pista olímpica donde se desarrollaron los Juegos Olímpicos en el año 2000.