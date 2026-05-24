Belgrano apostó fuerte por el héroe de la final del Torneo Apertura 2026 ante River, Nicolás Uvita Fernández, que el año pasado se convirtió en la compra más cara en la historia del club cordobés.

La incidencia del futbolista en esta campaña exitosa no se resume a los 20 minutos que jugó en el Mario Alberto Kempes, sino que también fue el autor del gol agónico del campeón en la semifinal contra Argentinos Junios en La Paternal que llevó la eliminatoria al alargue.

“Me criticaron mucho por lo que pagaron por mí y no me salían la cosas, pero los tiempos de Dios son justos. Ya pagué los dos palos trescientos que pusieron por mí”, expresó con gracia ante los micrófonos. El club desembolsó oficialmente 3,5 millones de dólares.

Uvita Fernández ya había tenido un gran paso por Defensa y Justicia, donde es uno de los máximos goleadores en su historia y ahora quedó para siempre en los libros de la institución cordobesa.

Belgrano deliró con los goles de Nicolás Uvita Fernández.

“Anoche costó dormir, tuve buenas sensaciones e imaginé cosas buenas. Tenía muchas ganas de entrar”, explicó la gran figura del último duelo, quien perdió el puesto a manos de Lucas Passerini y por decisión del Ruso Ricardo Zielinski.

Es más, el riesgo que asumió Fernández en la final fue tan grande que en el penal del empate transitorio le quitó la pelota a Lucas Zelarayán, capitán y emblema del plantel. “Es la gloria o devoto en una jugada. Es así. Me había tocado errar con Racing y necesitaba asumir la responsabilidad”, dijo.

A la Copa Libertadores

Ahora, el delantero afrontará con Belgrano su primera participación en la Copa Libertadores, la del próximo año, ya que su contrato se extiende hasta diciembre del 2027.

Los dos tantos ante River fueron apenas el tercero y cuarto de su campaña total en el Pirata. El anterior fue el mencionado ante Argentinos Juniors y en fase regular sólo había anotado uno, razón que lo llevó a perder su lugar en el 11 inicial.