Con la victoria de Boca ante Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana, Argentina lidera ampliamente el historial de clubes campeones en la competencia organizada por la Conmebol. La edición 2026 fue la tercera vuelta olímpica del Xeneize, después de lo que fue la de 2004 y 2005 y de esta manera fijó en 12 las conquistas albicelestes.

De esta forma, Boca es el equipo que más veces ganó la Copa Sudamericana, con su tercer título. A diferencia de las otras dos que festejó Boca, esta fue la única a partido final, ya que las otras dos fueron en serie de cruces de ida y vuelta. El último en levantarla hasta la tarde de Barranquilla había sido Racing en el 2024 de la mano de Gustavo Costas, en la única que la Academia logró ingresar a sus vitrinas.

Santiago Ascacibar, el mediocampista de Boca marcó el primer gol de Boca en la Final de la Copa Sudamericana 2026.

Ahora, las segundas instituciones más ganadoras de la Argentina son Independiente y Lanús con dos. El Rojo lo hizo en 2010 y 2017, mientras que el Granate ganó las de 2013 y 2025). Luego, con una cada una están: Arsenal (2007), River Plate (2014) y Defensa y Justicia (2020).