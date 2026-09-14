Antes de la Copa Davis, Figueroa agarró la raqueta y peloteó con los jugadores argentinos

Neuquén ya palpita un fin de semana histórico para el deporte. Mientras el equipo argentino de tenis se prepara en el estadio Ruca Che para enfrentar a Turquía por la Copa Davis, el gobernador Rolando Figueroa se acercó a conocer de cerca la cancha que durante el sábado 19 y domingo 20 de septiembre será escenario de una competencia inédita para la Patagonia.

Y la visita tuvo un momento de distensión: Figueroa se animó a agarrar la raqueta y pelotear con los jugadores argentinos. El gobernador probó algunos reveses y drives y compartió unos minutos con los integrantes del equipo, además de conversar con el capitán Javier Frana.

La escena fue registrada y compartida por el propio mandatario en sus redes sociales, donde destacó que Neuquén ya está listo para recibir la serie y remarcó el objetivo de convertir a la provincia en escenario de grandes acontecimientos deportivos.

“Neuquén, lista para la Copa Davis”, escribió Figueroa, quien señaló que unas 3.000 personas acompañarán al equipo nacional en cada partido y que la llegada de este tipo de eventos contribuye a generar oportunidades y consolidar a Neuquén como destino deportivo.

Figueroa peloteó unos minutos con los jugadores y entrenadores argentinos.

La presencia del gobernador se produjo mientras el seleccionado argentino ajusta los últimos detalles para la serie frente a Turquía, que se disputará en el Ruca Che.

El gobernador estuvo acompañado por la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves y el vicepresidente de Emprendimientos Culturales y Deportivos de Neuquén (Ecydense), Federico Bolan. Visitaron el entrenamiento de Francisco Cerúndolo y Mariano Navone y dialogaron con el capitán Guillermo Frana. Junto a los jugadores Thiago Tirante, Guido Andreozzi y Andrés Molteni, forman parte del equipo argentino que ya se encuentra en la ciudad para enfrentar a Turquía.

El equipo argentino está integrado por Francisco Cerúndolo, Mariano Navone, Thiago Tirante, Andrés Molteni y Guido Andreozzi, bajo la conducción de Frana, acompañado por el subcapitán Eduardo Schwank y el sparring Juan Manuel La Serna.

El mandatario provincial saludó y conversó con los tenistas argentinos.

Los entrenamientos comenzaron en el estadio neuquino y continuarán durante los próximos días. Algunas de las prácticas serán abiertas a la prensa, como parte de la previa de una serie que tendrá un significado especial: será la primera vez que la Copa Davis se dispute en la Patagonia.

Además, Argentina buscará quedarse con una victoria que le permita avanzar hacia los Qualifiers 2027 y alcanzar, en caso de lograrlo, un número redondo en su historia en la competencia: el triunfo número 100.

Con las entradas agotadas y las tribunas preparadas para recibir a miles de espectadores, el Ruca Che ya dejó de ser solamente un estadio. Por estos días, se convirtió en la cancha donde Neuquén espera escribir una nueva página de su historia deportiva.