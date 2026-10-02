Por la 3ª fecha de la UEFA Nations League, Francia e Italia empataron 1 a 1 en París, en el mano a mano entre campeones del mundo.

El Stade de France fue escenario del duelo entre el equipo que ahora dirige Zinedine Zidane y la histórica Azzurra que pretende reconstruir Roberto Mancini en su segundo ciclo como seleccionador de su país.

Partido grande en el arranque de la competencia europea, con la ausencia de Kylian Mbappé, quien se lesionó en la primera fecha de esta ventana FIFA contra Turquía y que el público local extrañó.

Luego de un primer tiempo muy parejo, en el que la visita se paró de igual a igual, el comienzo del complemento parecía inclinarse definitivamente a favor del dueño de casa. Olise de tiro libre puso en ventaja a "Le Blue" con una gran definición a los 9 minutos.

Pero Italia tuvo reacción y en una recuperación en campo rival de Alessandro Bastoni, el defensor del Inter de Milan quedó cara a cara con el arquero Mike Maigana y definió con mucha categoría a los 23.

Bélgica quedó como escolta

Quién aprovechó el reparto de puntos en este duelo para acercarse a la punta del cuadrangular fue Bélgica que, jugando como local, goleó a Turquía 3 a 0 y quedó como escolta con 6 unidades, una menos que los franceses.

Los dos primeros del grupo se quedan en la Liga de la UEFA National League, mientras que el tercero deberá ir al ránking con los de su mismo escalón y ser uno de los dos mejores ubicados por estadísticas. Italia, con este punto, suma 4 cuando queda toda la segunda rueda.