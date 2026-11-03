Argentinos Juniors se impone por 2 a 0 a Atlético Tucumán en el estadio Monumental José Fierro en el macrocentro de la capital norteña, al término del primer tiempo por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional.

Llegando a los 29 minutos llegó la apertura del marcador. El delantero Matías Giménez Rojas recibió cerca del área y desde afuera de la misma sacó un soberbio remate de zurda y la colgó en un ángulo. Golazo para El Bicho, para decretar el 1 a 0.

Con el triunfo parcial los dirigidos por Nicolás Díez llegaron a los 60 puntos, las mismas unidades que ostenta Boca Juniors, con una fecha por jugar. Los Xeneizes llegan con una mejor diferencia de gol. Los del porteño barrio de La Paternal, ya están clasificado a los playoffs.

A los 42 de la etapa inicial, llegó el segundo tanto de la visita. Desinteligencia del defensor paraguayo Clever Ferreira venció su propia valla. El guaraní no se comunicó con su arquero y lo venció con un gol de cabeza. 2 a 0 para los porteños, que fueron un poco más que los de Falcioni.

La Previa

En uno de los duelos que cierra la jornada, Atlético Tucumán recibe a Argentinos Juniors en el estadio Monumental José Fierro, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. El Bicho, ya clasificado a los playoffs y en tercera posición en la tabla anual, va por una victoria para alcanzar a Boca y llegar a la jornada que definirá el título de Campeón de Liga igualado en puntos con el Xeneize. Por su parte, el Decano necesita sumar para mantener sus posibilidades de clasificación a los playoffs. El encuentro será televisado por ESPN Premium.

Después de lo que fue la victoria 1-0 ante Independiente Rivadavia el pasado martes, Argentinos suma 28 unidades en la Zona B, donde ocupa el segundo puesto, pero el objetivo del equipo de Nicolás Diez es la tabla anual. Luego de la victoria de Boca en el Superclásico, los de La Paternal quedaron a tres puntos y necesitan ganar en Tucumán para sostenerse en la pelea por el primer lugar, sobre todo pensando en que la diferencia de gol (criterio que define en caso de igualdad en puntos) no los beneficia. Para el encuentro, el DT tiene la variante obligada de Franco Vázquez, lesionado el martes, y que será reemplazado por Erik Godoy.

Prieto le dio el triunfo a Argentinos ante Independiente Rivadavia. (Foto: Fotobaires)

Del otro lado, Atlético Tucumán viene tras el golpe de quedar eliminado por penales en las semis de Copa Argentina ante Platense. El equipo de Julio César Falcioni, que en el Torneo Clausura venció de visitante 1-0 a Tigre, suma 17 puntos y se ubica décimo en la Zona B, pero tres puntos en el José Fierro lo depositarían en la octava colocación por encima de Huracán y le darían la chance de llegar a la última jornada en zona de playoffs.

Formaciones

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti, Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Juan Infante; Franco Nicola, Julián Fernández, Lautaro Godoy, Renzo Tesuri; Nicolás Laméndola y Leandro Díaz. DT: Julio Falcioni.

Argentinos Juniors: Brayan Cortés, Franco Paredes, Francisco Álvarez, Érik Godoy; Facundo Carrizo, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz, Sebastián Prieto; Diego Porcel, Gastón Verón y Matías Giménez Rojas. DT: Nicolás Diez.

TV: ESPN Premium.

Estadio: Monumental José Fierro.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.