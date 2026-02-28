La Corporación de Fútbol del Vasco da Gama (SAD) se encuentra en plenas negociaciones para su venta al empresario Marcos Farias Lamacchia, hijo de José Roberto Lamacchia, fundador de Crefisa, e hijastro de Leila Pereira, presidenta del Palmeiras. La propuesta sobre la mesa contempla una inversión estimada de casi 400 millones de dólares, aunque aún no se ha precisado qué porcentaje de la SAD adquiriría el empresario. Las conversaciones, que vienen desarrollándose desde el segundo semestre del año pasado, están siendo lideradas por la directiva del club bajo la conducción del presidente Pedrinho, y se espera que el proceso culmine entre marzo y abril de 2026.



El plan financiero prevé destinar los recursos para reforzar el plantel profesional, completar las obras de modernización del estadio São Januário y saldar los pasivos pendientes del club. Estos tres ejes constituyen el núcleo del proyecto que se encuentra en discusión entre las partes. La posible venta de la SAD representaría un cambio profundo en el modelo de gestión del Vasco, permitiendo la incorporación de capital privado en la administración del fútbol profesional, que funcionaría de forma independiente respecto a las actividades generales de la institución, siguiendo el camino ya recorrido por otros clubes brasileños.

Vasco da Gama negocia venta de su SAD por 400 millones de dólares

La estructura accionarial de la SAD atraviesa actualmente una fase de transición tras la ruptura de la sociedad con 777 Partners. En este momento, el 30% de la SAD permanece en manos del Vasco da Gama, el 31% está controlado por A-CAP —empresa que adquirió los activos que pertenecían a 777 Partners— y el 39% restante se encuentra en litigio o arbitraje entre el club y A-CAP, sin haber sido asignado aún a ningún inversor de forma definitiva.



Este escenario condiciona directamente el avance de las negociaciones y el diseño final de la estructura corporativa. La resolución de los asuntos legales y accionariales pendientes será determinante para consolidar el acuerdo y definir con claridad el marco bajo el cual operará la SAD de cara al futuro.