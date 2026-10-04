En la continuidad del domingo, Argentinos Juniors le gana 2-0 a Tigre en el Diego Armando Maradona por la fecha 11 del Torneo Clausura. El Bicho busca mantenerse como uno de los punteros de la Zona B y se puso arriba con los tantos de Kevin Gutiérrez y Gonzalo Verón frente al Matador, que llega a La Paternal buscando recuperarse después de una serie de resultados negativos y no perder el tren de los playoffs. El partido es televisado por ESPN Premium.

Argentinos 2-0 Tigre, los goles

A los seis minutos de juego apareció el 1-0 en su primer avance del encuentro. Después de una buena jugada de Matías Giménez Rojas, apareció por el medio sin marca un Gutiérrez que se animó a patear desde lejos y venció la estirada de Felipe Zenobio con un disparo bajo que estableció la diferencia.

Un partido entretenido y con ocasiones para ambos tuvo la primera emoción a los seis minutos, cuando Gutiérrez recibió de frente y, con la confianza para patear de lejos, estableció el 1-0 con un gran remate. Desde allí, Argentinos tuvo dos ocasiones claras con Tomás Molina y Hernán López Muñoz, que desperdiciaron el segundo para el Bicho. Con el correr de los minutos, Tigre emparejó y pudo haberlo empatado, pero no capitalizó sus oportunidades: un remate de Santiago López dio de lleno en el poste después de ser arañado por Gonzalo Siri, mientras que minutos después Jerónimo Dómina tuvo la chance en el mano a mano, pero la tiró afuera.

Formaciones

Argentinos: Gonzalo Siri; Franco Paredes, Mateo Mendoza, Francisco Álvarez, Sebastián Prieto; Hernán López Muñoz, Kevin Gutiérrez, Matías Giménez Rojas, Nicolás Oroz; Tomás Molina y Gastón Verón. DT: Nicolás Diez.

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Santiago González, Bruno Leyes, Santiago López; Jerónimo Dómina e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

TV: ESPN Premium.

Estadio: Diego Armando Maradona.

Árbitro: Andrés Gariano.

La previa

El conjunto de La Paternal llega con 18 puntos y necesita volver a sumar de a tres después de tres partidos sin ganar: empató ante Barracas Central y Gimnasia (LP), mientras que llega de perdier 1-0 frente a Rosario Central, que lo alcanzó en la punta la fecha pasada. Por el momento, Argentinos quedó en segundo lugar tras el 1-0 de Huracán ante Aldosivi, pero un nuevo triunfo lo devolverá a la cima. Como novedad, Nicolás Diez le dará la oportunidad en el once a Matías Giménez Rojas por Emiliano Viveros, en tanto que Mateo Mendoza va a la zaga por el suspendido Franco Vázquez.

Argentinos va por la recuperación luego de perder ante Central en Arroyito.

Del otro lado, Tigre intentará dar el golpe como visitante y cortar su mala racha en el campeonato. El conjunto de Victoria tiene 12 unidades y acumula tres derrotas consecutivas en el campeonato, la última ante Vélez sobre la hora por 3-2 que decantó en la renuncia de Diego Dabove, algo que finalmente no sucedió después de una charla con el plantel donde lograron convencer al DT de que siga en su cargo. Más allá de eso, el Matador necesita volver a ganar para no complicar su presencia en los playoffs.

De cara a este encuentro, el entrenador pone a Jerónimo Dómina, que toma el lugar del lesionado Gonzalo "Pity" Martínez, mientras que Joaquín Laso, Federico Álvarez y Santiago González también se meten al equipo.