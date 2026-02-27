Impresionante lo de Lanús, tirando a la basura todas las excusas en pleno Maracaná y bajo la lluvia para terminar de ganarle la revancha a Flamengo 3 a 2 en un alargue épico que lo proclamó campeón de la Recopa Sudamericana.

José Canale y Dylan Aquino en los minutos finales del segundo tiempo en el adicional terminaron revirtiendo el 1 a 2 del tiempo regular que estiró la agonía. Una agonía controlada porque el Fla dominó, pero no generó mucho peligro contra el arco defendido por Nahuel Losada.

El Granate sacó ventaja con el 1-0 de la ida, pero tenía una misión difícil de sostenerla frente al último campeón de la Copa Libertadores y uno de los equipos más poderosos del continente.

En los primeros instantes, el equipo argentino buscó jugarlo en campo rival, dispuso de un tiro de esquina a favor al minuto no más y el campo de juego se presentó rápido y complicado para hacer pie.

Los brasileños respondieron a los 5, luego de un mal cálculo del central José Canale que permitió la corrida de Jorge Carrascal. El arquero Nahuel Losada intervino en el primer palo enviando la pelota al tiro de esquina.

Eduardo Salvio bajo una lluvia torrencial en el Marcaná.

Sobre el cuarto de hora de juego, el visitante ya se encontraba arrinconado en su propio campo aunque no lo sufría, se cerró defensivamente muy bien y aposó a una contra con muchos espacios, pero también muchos metros para correr.

A los 20 minutos llegó nuevamente el Mengao, en una segunda jugada de tiro libre, el rebote le quedó a Carrascal que volvió a perder el duelo ante el arquero Losada que lograba manatener el cero y la ventaja en la serie para el conjunto de Manuel Pellegrini.

Lanús era dominado completamante por el rival que se adelantó en el campo mojado, arriesgó de más en una salida y un pase atrás para el arquero Agustín Rossi quedó cortó, el 1 resbaló en medio del temporal y el goleador Rodrigo Castillo aprovechó para pescar y definir desde casi la mitad de la cancha ante el arco de Flamengo vacío a los 28 minutos.

Un penal muy infantil por parte del visitante en la mano de Ramiro Carrera los 34, bloqueaando una trepada de Guillermo Varela por la derecha del ataque brasileño, le dio la chance a los locales de empatar rápidamente.En el retroceso, el mediocampista visitante fue al piso desarmado y levantó su brazo derecho.

A los 36 minutos, en los pies del uruguayo Giorgian De Arrascaeta, el campeón de la Copa Libertadores lo igualó a pesar que Losada adivinó el palo al que apuntó el 10..

Los bancos

El complemento extendió el dominio territorial de Flamengo que movió la pelota de lado a lado, pero no profundizó demasiado.

La lluvia nunca paró y el arco rival le fue quedando cada vez más lejos a Lanús que se dedicó casi exclusivamente a achicar espacios, a evitar pases filtrados y comenzaron a realizarse los cambios.

En nombres, la cantidad y calidad de variantes que tiene Felipe Luis es increíble para el fútbol de Sudamérica. Pedro Everton, Jorginho y Lucas Paqueta le fueron subiendo los desafíos al rival argentino.

Como si fuera poco, Luis Enrique en el desenlace. Aún así no pasaba gran cosa hasta que llegó la jugada del segundo penal a favor del Fla, con participación de De Arrascaeta que cayó en el límite del área grande ofensiva.

Jorginho se hizo cargo de la ejecución y acertó con mucha tranquiliad para el 2 a 1 a los 39 minutos que igualó la serie y terminó llevando la definición al alargue..

El alargue

El primer tiempo del alargue no hizo más que potenciar el aguante Granate que siguió arrinconado en propio campo, pero teniendo todo controlado. Reglamentariamente, ambos equipos quedaron habiliatados para tres variantes extras y Pellegrino sacó a los extenuados Castillo y Agustín Cardozo para los ingresos de Walter Bou y Felipe Peña Biafore.

Todos extenuados, la visita siguió haciendo pasar los minutos con tranquilidad, sin la pelota, pero sin padecer defensivamente. En una jugada aislada encontró un tiro de esquina y cayó el centro desde la derecha para el cabezazo impresionante del paraguayo José Canale que alcanzó el empate y lo acercaba al trofeo de campeones de América.

Pero no fue lo último, quedaba tiempo para la corrida final de Aquino para una definición impresionate que revolcó a una par de rivales sobre el barro y sacudió la red de cara a sus propios hinchas que llegaron a Río creyendo en un equipo humilde contra el superpoderoso del continente que se quedó sin ideas, fue silbado y reformula todas las teorías absolutas de relacionar siempre al dinero con el éxito deportivo.

Claro que se puede competir ante la opulencia económica de Brasil. Felicitaciones a Lanús campeón de la Recopa Sudamericana después de haber ganado en La Fortaleza 1 a 0 y y en el Marcaná por 3 a 2. ¡Salud, campeón!

Síntesis

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Danilo, Léo Pereira, Ayrton Santos; Erick Pulgar, Evertton Araújo; Jorge Carrascal, Giorgian de Arrascaeta, Samuel Lino; Gonzalo Plata. DT: Filipe Luis

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegino.

Goles: PT 28 Castillo (L), 36' De Arrascaeta (F de penal). ST 40' Jorginho (L). Alargue ST 13' Canale (L), 15+2' Dylan Aquino (L)

Cambios: ST 11’ Pedro por Carrascal (F) y Everton por Lino (F), 18’ Jorgino por Araújo (F), Lucas Paquetá por Plata (F) y Matías Sepúlveda por Salvio (L), 25' Lucas Besozi por Carrera (L) y Dylan Aquino por Moreno (L), 30' Bruno Enrique por Varela (F). Alargue 1' Leo Ortiz por Danilo (F), 5’ Felipe Peña Biafore por Cardozo (L) y Walter Bou por Castillo (L).

Estadio: Maracaná.

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay).

Los hinchas de Lanús llegaron en un muy buen número al Maracaná.

La previa

Hace exactamente una semana, Lanús se valió del gol de Rodrigo Castillo para sacar una mínima ventaja en La Fortaleza. Sin embargo, la serie quedó completamente abierta y se definirá este jueves en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, con el Granate buscando sostener una racha reciente que favorece a los equipos de Argentina en la competencia: en los últimos tres duelos de Recopa Sudamericana entre equipos de ambos países, el representante albiceleste se impuso sobre los brasileños.

Castillo, de gran momento, le dio la victoria a Lanús en la ida. (Foto: AFP)

En cuanto a la formación, Mauricio Pellegrino pondrá lo mejor que tiene en cancha, con lo que no habrá modificaciones respecto del encuentro de ida. Por el lado de Flamengo, el entrenador Filipe Luis le devolverá la titularidad al colombiano Gonalo Plata, suplente en la ida, reemplazando a Luiz Araújo. Además, Lucas Paquetá, su fichaje estrella, ocupará un lugar en el banco de suplentes.

El Mengão, al igual que Lanús, pretende levantar la Recopa por primera vez en su historia y está obligado a un resultado positivo en un Maracaná repleto y bajo la lluvia.

El banderazo de los hinchas

El día previo a la final destacó la imagen de una gran cantidad de simpatizantes granates que se hicieron el viaje a Río de Janeiro para apoyar al equipo. Convocados en la playa de Barra da Tijuca, cientos de hinchas de Lanús se mostraron alentando al conjunto del Sur del Gran Buenos Aires, que afrontará su segunda final de Recopa buscando levantarla por primera vez luego de aquel antecedente con derrota en 2014 ante Atlético Mineiro.