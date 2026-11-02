En uno de los duelos que cierra la jornada, Atlético Tucumán recibirá a Argentinos Juniors este lunes desde las 21.15 en el estadio Monumental José Fierro, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. El Bicho, ya clasificado a los playoffs y en tercera posición en la tabla anual, va por una victoria para alcanzar a Boca y llegar a la jornada que definirá el título de Campeón de Liga igualado en puntos con el Xeneize. Por su parte, el Decano necesita sumar para mantener sus posibilidades de clasificación a los playoffs. El encuentro será televisado por ESPN Premium.

Después de lo que fue la victoria 1-0 ante Independiente Rivadavia el pasado martes, Argentinos suma 28 unidades en la Zona B, donde ocupa el segundo puesto, pero el objetivo del equipo de Nicolás Diez es la tabla anual. Luego de la victoria de Boca en el Superclásico, los de La Paternal quedaron a tres puntos y necesitan ganar en Tucumán para sostenerse en la pelea por el primer lugar, sobre todo pensando en que la diferencia de gol (criterio que define en caso de igualdad en puntos) no los beneficia. Para el encuentro, el DT tiene la variante obligada de Franco Vázquez, lesionado el martes, y que será reemplazado por Erik Godoy.

Prieto le dio el triunfo a Argentinos ante Independiente Rivadavia. (Foto: Fotobaires)

Del otro lado, Atlético Tucumán viene tras el golpe de quedar eliminado por penales en las semis de Copa Argentina ante Platense. El equipo de Julio César Falcioni, que en el Torneo Clausura venció de visitante 1-0 a Tigre, suma 17 puntos y se ubica décimo en la Zona B, pero tres puntos en el José Fierro lo depositarían en la octava colocación por encima de Huracán y le darían la chance de llegar a la última jornada en zona de playoffs.

Posibles formaciones

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti, Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Juan Infante; Leonel Vega, Franco Nicola, Lautaro Godoy, Renzo Tesuri, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz. DT: Julio Falcioni.

Argentinos Juniors: Brayan Cortés, Franco Paredes, Francisco Álvarez, Érik Godoy, Sebastián Prieto, Facundo Carrizo, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz, Diego Porcel, Gastón Verón, Matías Giménez Rojas. DT: Nicolás Diez.

TV: ESPN Premium.

Estadio: Monumental José Fierro.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.