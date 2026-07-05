Los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 reprogramó uno de los cruces más atractivos del certamen. México e Inglaterra que se enfrentarán en el Estadio Ciudad de México, pero en lugar desde las 21, una hora más tarde como consecuencia de las lluvias que afectan a la ciudad.

Con el objetivo de meterse en los cuartos de final. El conjunto local intentará aprovechar el apoyo de su público, mientras que los ingleses buscarán imponer su jerarquía para seguir en carrera por el título después de la eliminación de Brasil a manos de Noruega por 2 a 1.

El seleccionado mexicano tuvo una sólida fase de grupos, con triunfos frente a Sudáfrica, luego venció a Corea del Sur y cerró la primera ronda con un festejo sobre República Checa, resultados que le permitieron quedarse con el primer puesto del Grupo A. En los 16avos de final, el equipo dirigido por Javier Aguirre mostró una de sus mejores versiones al derrotar por 2-0 a Ecuador, en un encuentro en el que fue superior y selló con autoridad su clasificación.

En la previa del duelo, Aguirre destacó la fortaleza colectiva de su equipo: "Hemos demostrado personalidad y compromiso en cada partido. Sabemos la calidad de Inglaterra, pero estamos preparados para competir de igual a igual."

Por su parte, el conjunto inglés también tuvo un recorrido convincente en la fase inicial. Terminó primero del Grupo L tras superar a Ghana y Panamá, además de igualar con Croacia. En los 16avos de final debió exigirse para vencer 2-1 a Congo, en un encuentro intenso que resolvió gracias a su mayor jerarquía en los momentos decisivos, principalmente la de su goleador Harry Kane.

El Azteca se volvió una fortaleza para México

El entrenador Thomas Tuchel se mostró confiado antes del compromiso: "México es un rival muy competitivo y jugará con el apoyo de su gente, pero nosotros confiamos en nuestra identidad y en la calidad del plantel para seguir avanzando". Sosteniendo además su preocupación por la altura de la Ciudad de México, factor que puede afectar a sus jugadores.

México buscará hacer valer la localía y continuar alimentando la ilusión de su gente, mientras que Inglaterra intentará confirmar su condición de candidata al título. El premio será un lugar en los cuartos de final, donde el vencedor enfrentará al ganador del cruce entre Brasil y Noruega.

Probables formaciones:

México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vázquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Gilberto Mora, Luis Romo; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones. DT: Javier Aguirre.

Inglaterra:Jordan Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice, Jude Bellingham; Anthony Gordon, Marcus Rashford y Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Datos del partido: