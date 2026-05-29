Los entrenadores de Arsenal, Mikel Arteta, y del PSG, Luis Enrique, hablaron de manera oficial en la previa a la final de la Champions League en Budapest y el responsable del equipo retador no le quitó picante a sus palabras: “Vamos a quitarles el título”.

Reciente campeón de la Premiere, la Liga inglesa que le fue tan esquiva al club de Londres, el español que va por su primer "Orejona" tiene el ánimo por las nubes y más allá del respeto por su rival adelantó que irá por todo. “Tenemos la gran chance de seguir haciendo historia con este club”.

Del lado de enfrente, Luis Enrique no esquivó el reto, pero sólo atinó a anticipar: “Veremos mañana quien gana”.

Luis Enrique, el técnico español que llevó al PSG a su primera Champions en la temporada 2025 y busca repetir.

Los parisinos vienen de obtener la triple corona y quieren repetir en este 2026 con un fútbol de alto vuelo, lo que se dice un equipo de autor de la misma manera que también afronta sus compromisos el campeón inglés.

Estilos similares

El cruce que se pondrá en marcha el sábado desde las 13 (hora de la Argentina) en el estadio Puskas de Hungría enfrentará a dos equipos de estilos muy similares.

La tenencia del balón será la primera batalla a librar sobre el campo de juego. Dembelé y Kvaratskhelia en la ofensiva del campeón defensor contra Saka, Gyökeres y Leandro Trossard.

Con horario poco habitual al tradicional, la UEFA apunta a un inicio más temprano que facilite la logística en el estadio y también favorezca a la televisación internacional. En Argentina, el partido se podrá ver por las pantallas no codificadas de Espn o Fox Sports.