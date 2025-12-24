El París Saint-Germain (PSG) ha cerrado una temporada histórica en 2025 bajo la dirección de Luis Enrique, conquistando todos los títulos principales del fútbol europeo y francés, salvo el Mundial de Clubes. Tras este éxito, la directiva del club planea ofrecer al técnico asturiano un contrato vitalicio, una propuesta inédita en la gestión deportiva de la élite, según informó el diario AS.

Durante los últimos 12 meses, el PSG ha sumado a sus vitrinas la Liga de Campeones, la Ligue 1, la Copa de Francia, la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental, esta última tras imponerse al Flamengo. El único trofeo que se le escapó fue el Mundial de Clubes, donde el equipo parisino alcanzó la final ante el Chelsea, un logro que no empaña el balance de una campaña para enmarcar.

El papel de Luis Enrique, de 55 años, ha sido fundamental en este recorrido. El entrenador, que ya había dirigido al FC Barcelona y al Celta de Vigo, ha logrado instaurar en París un modelo de trabajo basado en la disciplina y el esfuerzo colectivo. Bajo su liderazgo, jugadores como Dembelé, Barcola y Kvaratskhelia han respondido a las exigencias del técnico, adaptándose a una dinámica en la que el rendimiento y la implicación pesan más que el nombre propio. Dembelé, en particular, ha alcanzado el reconocimiento internacional al ser distinguido como “The Best” y al recibir el Balón de Oro, luego de surfear en sus irregularidades.

El reconocimiento a la labor del entrenador no se limita a los títulos. Luis Enrique ha sido nombrado Entrenador del Año tanto en la gala del Balón de Oro como en los premios FIFA The Best, y parte como favorito para los Globe Soccer Awards que se entregarán a finales de diciembre. Este respaldo internacional refuerza la convicción de la directiva del PSG sobre la necesidad de asegurar su continuidad.

En este contexto, la propiedad del club, con sede en Doha, ha decidido dar un paso más allá. Según ha revelado AS, los altos cargos del club parisino consideran clave la permanencia del entrenador y estudian ofrecerle un contrato vitalicio, una fórmula inédita en el fútbol de élite. Actualmente, el técnico tiene vínculo con el club hasta 2027, lo que permite negociar con margen, pero la intención es sellar un compromiso que trascienda los plazos habituales y garantice la estabilidad del proyecto.

El respaldo a Luis Enrique es total dentro de la estructura del PSG. Luis Campos, director deportivo y figura clave en la gestión del vestuario, ha sido uno de los principales apoyos del entrenador en la consecución de este clima de trabajo. La directiva, convencida de haber encontrado al técnico idóneo, busca evitar cualquier incertidumbre sobre su futuro y consolidar un “matrimonio de larga duración”. Entre los retos inmediatos figuran no solo la formalización del nuevo contrato, sino también la tarea de mantener a toda la plantilla, con jugadores como Vitinha, alineados con la filosofía de éxito instaurada en París.

De cara al futuro, el PSG afronta el desafío de mantener el nivel competitivo alcanzado sin figuras de alto perfil como en otras épocas, cuando Kylian Mbappé, Lionel Messi y Neymar se destacaron en la escuadra, pero sin poder traducir su brillo en éxitos a nivel europeo.

Queda por ver si el técnico asturiano aceptará una propuesta que “podría marcar un antes y un después” tanto en su carrera como en la historia del PSG, que le da plenos poderes al orientador. Luis Enrique, a su vez, les saca provecho innovando, por ejemplo, observando los partidos en altura en los estadios, como suele hacerse en otros deportes como el rugby, o inaugurando una pantalla gigante en los entrenamientos para mostrarles a sus pupilos los errores o los ejercicios como si fuera un cine.