A cuatro días de comenzar, la fase eliminatoria del Mundial 2026 ya toma forma y el novedoso formato con 48 selecciones comienza a mostrar su lado más apasionante. Los 16avos de final entregaron los primeros clasificados a la siguiente instancia, con sorpresas importantes, partidos emocionantes hasta el final y aún varios cruces, incluido el de la Selección Argentina, por disputarse antes de completar el cuadro de octavos.

Entre los resultados más destacados aparece la clasificación de Canadá, que eliminó a Sudáfrica con una victoria por 1-0, y el triunfo agónico de Brasil por 2-1 sobre Japón para meterse entre los 16 mejores. La Verdeamarelha ya conoce a su rival y es Noruega, que derrotó 2-1 a Costa de Marfil en Dallas con un gol decisivo de Erling Haaland a pocos minutos del final. Como en 1998, los nórdicos volverán a jugar ante el elenco brasileño tras quedarse con un partido vibrante que tuvo los golazos de Antonio Nusa y Amad Diallo para los marfileños, pero que el Androide definió en favor del cuadro escandinavo. Mundial apasionante: así está el cuadro de los 16avos y los clasificados a octavos.

En una de las grandes sorpresas de la fase, Paraguay avanzó tras imponerse por penales a Alemania luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario, mientras que Marruecos dio otro golpe al eliminar a Países Bajos desde los doce pasos. Ambos también conocen a sus rivales: los guaraníes de Gustavo Alfaro irán atrás de la utopía de dejar afuera nada menos que Francia, que goleó a Suecia por 3-0, mientras que los marroquíes se medirán al anfitrión Canadá tras su mencionada victoria ante los sudafricanos.

Paraguay dio la gran sorpresa en lo que va del Mundial eliminando a Alemania.

Por otra parte, otro de los dueños de casa aseguró su lugar: México se deshizo 2-0 de Ecuador y está en octavos, donde le tocará enfrentar nada menos que a Inglaterra. Los aztecas llegaron a su tan codiciado quinto partido y tendrán el gran desafió de batir a los Three Lions, que se impusieron trabajosamente a RD Congo por 2-1 con una gran actuación de Harry Kane.

Bélgica resurgió de las cenizas en Seattle. Los Diablos Rojos perdían 0-2 ante Senegal, pero lograron igualar al final del encuentro y se llevaron el partido por 3-2 en el tiempo suplementario. Su oponente será nada menos que Estados Unidos, quien de la mano del DT argentino Mauricio Pochettino se impuso a Bosnia, y sigue soñando.

España sacó chapa ante Austria,.cortó una racha de 16 años sin sortear la primera ronda de los mano a mano, goleó 3 a 0 y ahora espera por el mejor del duelo entre Portugual y Croacia.

Por el lado de Argentina, la atención estará puesta en el viernes, cuando la vigente campeona del mundo enfrente a Cabo Verde en Miami. El equipo de Lionel Scaloni buscará dar un nuevo paso en su camino mundialista y sumarse a la lista de clasificados que ya aseguraron su presencia en la próxima ronda.

Así está el cuadro hoy

Con más de la mitad de los clasificados confirmados, ya hay cuatro partidos que son una realidad: Canadá-Marruecos irá en Houston el sábado desde las 14. El mismo día, pero desde las 18 Paraguay-Francia chocarán en la ciudad de Bostón. La programación del domingo arranca a las 17 en New Jersey con Brasil ante Noruega y cirran por la noche, desde las 21 en el Distrito Federal, México versus Inglaterra. Ya en lunes, a las 16, España esperará por el mejor entre Croacia y Portugal y a las 21, en Seattle, cerrarán Bélgica contra Estados Unidos.

Restan cinco partidos de 16avoa, entre ellos el de la Selección Argentina que, en caso de imponerse a Cabo Verde, volverá a presentarse recién el próximo martes en Atlanta desde las 13.

Resultados de los 16avos de final

Canadá 1-0 Sudáfrica

Brasil 2-1 Japón

Paraguay (4) 1-1 (3) Alemania

Marruecos (3) 1-1 (2) Países Bajos

Noruega 2-1 Costa de Marfil

Francia 3-0 Suecia

México 2-0 Ecuador

Inglaterra 2-1 RD Congo

Bélgica 3-2 Senegal

Estados Unidos 2-Bosnia 0

España 3 Austria 0

Partidos por disputarse

Portugal Vs Croacia

Suiza vs Argelia

Australia vs Egipto

Argentina vs Cabo Verde

Colombia vs Ghana

Con varios favoritos todavía en competencia y algunas sorpresas que ya dieron el golpe, el cuadro de eliminación directa comienza a definirse y promete una recta final cargada de emociones.