River y Boca están afuera del Mundial de Clubes 2029

Pasó muy poco tiempo desde la coronación de Chelsea de Inglaterra como el primer campeón del Mundial de Clubes 2029, pero la clasificación a la edición 2029 ya está en marcha. La CONMEBOL Libertadores 2025 es clave para los equipos que sueñan con participar y la novedad es que, al día de hoy, solo se repetirían dos de los seis sudamericanos que lo jugaron este año.

La presente edición del certamen le otorgará una plaza directa a quien se consagre campeón el 29 de noviembre en el Monumental de Lima, así como a los que levanten el trofeo en los próximos tres años. Los dos cupos restantes (si es que se mantiene la cantidad de equipos participantes), se definirán por puntos.

Teniendo en cuenta que todavía no hay campeón y que por ranking solo pueden meterse máximo dos equipos por país, hoy estarían clasificando Palmeiras de San Pablo (31 puntos), Flamengo de Río de Janeiro (26), Racing Club de Avellaneda (25), Estudiantes de La Plata (25), Liga de Quito (23) y Peñarol de Montevideo (20). Todos tendrán la posibilidad de seguir sumando este año, a excepción de los uruguayos, que fueron eliminados por la Academia el pasado martes.

River y Boca, fuera de la zona de clasificación

Para la sorpresa de muchos, hoy River está afuera del Mundial de Clubes. Si bien se ubica 7° en el ranking con 23 unidades (más que Peñarol), hoy es superado por Racing, Estudiantes y Vélez (24). A esta altura, los cupos de Argentina irían para la Academia y el Pincha, con el Fortín y el Millonario a la expectativa. Algo similar ocurre con San Pablo (25) y Botafogo (21), que sumaron menos que Palmeiras y Flamengo.

Con Boca no hay tanto asombro, ya que solo se cuentan los puntos a partir de la fase de grupos de la Copa, instancia que no jugó por haber quedado eliminado en el repechaje con Alianza Lima. Jugar las próximas tres ediciones será vital para las aspiraciones del Xeneize de volver a disputar el Mundial.

Así está el ranking CONMEBOL para el Mundial de Clubes 2029

Palmeiras: 31 puntos Flamengo: 26 puntos San Pablo: 25 puntos Racing: 25 puntos Estudiantes: 25 puntos Vélez: 24 puntos River: 23 puntos Liga de Quito: 23 puntos Botafogo: 21 puntos Peñarol: 20 puntos

Cómo se suma en el ranking CONMEBOL para clasificar al Mundial de Clubes

El ranking CONMEBOL tiene en cuenta únicamente el rendimiento de los equipos en la Copa Libertadores. Para el próximo Mundial de Clubes, se contemplarán las ediciones 2025, 2026, 2027 y 2028. El sistema otorga 3 puntos por participar, 3 por cada victoria, 1 por cada empate y 3 por avanzar de ronda.

Palmeiras lidera la tabla con 31 unidades: 3 por su participación, 18 por los puntos que sacó en la fase de grupos, 3 por haber pasado a octavos, 3 por el triunfo ante Universitario en Perú, 1 por el empate en Brasil y 3 por haber avanzado a cuartos de final. Por supuesto, tendrá la posibilidad de seguir sumando en la serie ante River.