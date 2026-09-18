Con todo a favor, Flamengo cae 1 a 0 ante Independiente del Valle en el Maracaná por la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores después de haber ganado en la ida 2 a 0 en Ecuador.

En la altura, el Mengao quedó muy bien parado y luego de la victoria de Estudiantes de La Plata ante Corinthians, el conjunto argentino seguirá de cerca la definición.

Para sorpresa de todos, la visita tomó la primera ventaja en el partido a los 30 minutos. Tras una eficiente corrida del argentino Matías Perelló por la derecha del ataque. El centro del extremo fue conectado por Djorkaeff Reasco ingresando por el centro del área, tras un floja respuesta del arquero Agustín Rossi para cortar.

Por estilo, se esperaba a un dueño de casa buscando cerrar la llave sin preocupaciones ante un rival de marcada técnica, pero que llegaba muy presionado por el arranque de la llave.

Más allá de la ventaja, el conjunto dirigido por Leonardo Jardim no se guardó nada y puso un once inicial de ensueño con Erick Pulgar, Jorginho, Lucas Paquetá y Bruno Henrique. Además, en el arco, Agustín Rossi es una fija en el campeón defensor.

Independiente del Valle perdió de local 2 a 0 y ahora debe ir por un Marcanazo ante Flamengo en la Copa Libertadores 2026.

El intento de remontada ecuatoriana tiene presencia argentina: Richard Schunke y Mateo Carabajal en defensa. Perelló en la ofensiva de los visitantes.

Formaciones

Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Leo Pereira, Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho; Jorge Carrascal, Lucas Paquetá, Samuel Lino; Bruno Henrique. DT: Leonardo Jardim.

Independiente del Valle: Aldair Quintana; Daykol Romero, Mateo Carabajal, Richard Schunke, Layan Loor; Hugo Quintana, Jordy Alcivar, Júnior Somoza; Matías Perelló, Djorkaeff Reasco, Emerson Pata. DT: Joaquín Papa.

Árbitro: Andrés Matonte, Uruguay.

Estadio: Maracaná. Río de Janeiro. Brasil