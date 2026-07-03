Desde las 22.30hs en Kansas City, Colombia y Ghana se verán las caras en el último cotejo de los 16avos de final del Mundial 2026. Los Cafeteros llegan con un buen andar, y quieren seguir agigantando su ilusión frente a las estrellas negras, que mostraron un buen nivel en su grupo.

El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo fue uno de los equipos más sólidos de la primera fase. Terminó como líder del Grupo K con siete puntos tras debutar con una victoria por 3-1 sobre Uzbekistán, luego superar 1-0 a República Democrática del Congo y cerrar la zona con un empate 0-0 frente a Portugal, resultado que le aseguró el primer puesto. Los cafeteros apenas recibieron un gol en tres encuentros y mostraron un gran equilibrio entre defensa y ataque.

Lorenzo dejó en claro cuál será la postura de su equipo para este compromiso: "En estas instancias no alcanza con haber hecho una gran fase de grupos. Hay que volver a demostrarlo en cada partido” agregando además que Colombia saldrá desde el minuto 1 a proponer y llevarse el triunfo.

Por su parte Ghana, conducidas por Carlos Queiroz, clasificó como uno de los mejores terceros del torneo. Su camino en el Grupo L comenzó un triunfo clave ante Panamá 1-0, luego consiguió un valioso empate ante Inglaterra y cerró con derrota ante Croacia por 2-1, supo demostrar una gran fortaleza defensiva en los momentos decisivos, que le permitió meterse en la siguiente rueda.

Kansas City, con capacidad para 76.416 espectadores

En la previa, Queiroz, quien dirigió a Colombia entre 2019 y 2020, le quitó importancia al morbo de enfrentar a su ex selección, aunque reconoció que conocer a varios futbolistas puede ser una ventaja. El entrenador portugués afirmó que su selección necesita brillar hoy. "Debemos jugar con nuestra identidad y aprovechar nuestras oportunidades."

Duelo con propuestas diferentes, la Colombia de Luis Díaz, James Rodríguez y Daniel Muñoz, buscará seguir con el cartel de candidato y llegar a instancias definitivas, mientas que las “Estrellas Negras” que tienen a Thomas Partey y Jordan Ayew, irán por el gran golpe y acceder a otra instancia, donde espera Suiza, quien superó a Argelia.

Probables formaciones:

Colombia: Camilo Vargas; Santiago Arias, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Deiver Machado; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Jhon Córdoba. DT: Néstor Lorenzo.

Ghana: Benjamin Asare; Marvin Senaya, Jonas Adjei Adjetey, Derrick Luckassen, Gideon Mensah; Thomas Partey; Antoine Semenyo, Elijah Owusu, Kwasi Sibo, Kamaldeen Sulemana; Jordan Ayew. DT: Carlos Queiroz.

Datos del partido:

Hora: 22.30

Árbitro: Clément Turpin

Estadio: Kansas City Stadium