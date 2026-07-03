En el Dallas Stadium, Australia y Egipto se enfrentarán desde las 15hs por los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026. Ambos seleccionados llegan con la ilusión de seguir haciendo historia: los oceánicos buscan su primer triunfo en una fase eliminatoria de un Mundial, mientras que los africanos disputan por primera vez un encuentro mano a mano en la máxima cita del fútbol.

Australia terminó 2do del grupo D, donde inició con un triunfo importantísimo ante Turquía por 2-0, luego cayó ante el anfitrión Estados Unidos por el mismo resultado, y cerró con empate 0-0 ante Paraguay. Mostró una estructura defensiva sólida, aunque su principal deuda continúa siendo la eficacia ofensiva, con apenas dos goles convertidos en el inicio de la competencia.

Para el cotejo frente a los africanos, Tomy Popovic manifestó su selección está entusiasmada de cara a una gran chance de poder llegar al quinto partido, "queremos hacer historia ahora. Hemos trabajado para este momento y estamos preparados para lograr nuestra primera victoria en una fase eliminatoria de un Mundial."

En frente estará Egipto, quien accedió a una siguiente ronda por primera vez, Los "Faraones", conducidos por Hossam Hassan, finalizaron segundos en el Grupo G después de completar una fase de grupos invicta. Igualaron 1-1 frente a Bélgica, vencieron 3-1 a Nueva Zelanda y cerraron con otro empate 1-1 ante Irán.

Dallas, escenario con capacidad para 80mil espectadores

A lo largo del mundial, demostró ser un equipo equilibrado, con variantes ofensivas y una defensa confiable, pero la gran duda pasará por si su máxima figura Salah estará desde el inicio, "Salah está con muchas ganas de ayudar al equipo, pero no correremos ningún riesgo si no está al cien por ciento. Decidiremos antes del partido si será titular” dijo Hossam Hassan.

Ambos seleccionados buscan hacer historia en la cita mundialista. El vencedor del cotejo, se medirá en 8vos de final con el ganador del cotejo que jugará Argentina frente a Cabo Verde desde las 19hs en Miami.

Probables formaciones:

Australia: Patrick Beach; Alessandro Circati, Harry Souttar, Lucas Herrington, Jordan Bos, Aziz Behich; Jackson Irvine, Aiden O'Neill, Connor Metcalfe, Cristian Volpato; Nestory Irankunda. DT: Tony Popović.

Egipto: Mostafa Shobeir Oufa; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rami Rabia, Karim Hafez; Mahmoud Saber, Marwan Ateya, Emam Ashour; Mohamed Salah, Mostafa Ziko y Omar Marmoush. DT: Hossam Hassan.

Datos del partido:

Hora: 15

Árbitro: Gustavo Tejera

Estadio: Dallas