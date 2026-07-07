¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
Agónico triunfo

Ayala: “Me está volviendo el alma al cuerpo, pero quiero agradecerle a estos muchachos”

“Estaban golpeados, pero se prometieron seguir con la frente alta y esta es otra demostración de este grupo”, dijo además.

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Pablo Montanaro

Periodista. Jefe de Redacción de Mejor Informado. Conductor de Entretiempo por AM550-24/7 Canal de Noticias.
Martes, 07 de julio de 2026 a las 15:54
PUBLICIDAD
Ayala integra el cuerpo técnico de la Selección.

El ayudante de campo de Lionel Scaloni, Roberto Ayala aseguró que le estaba “volviendo el alma al cuerpo” tras el triunfo de Argentina por 3 a 2 frente a Egipto y le agradeció a los jugadores que lograron la hazaña de dar vuelta el partido.

“Me está volviendo el alma al cuerpo, pero quiero agradecerle a estos muchachos”, señaló, tras lo cual dijo: “Se lo decía recién a Paredes, no se cansan y siempre van por más”.

Además, indicó: “Estaban golpeados, pero se prometieron seguir con la frente alta y esta es otra demostración de este grupo”.

La Selección argentina le dio vuelta un partido increíble a Egipto y se impuso por 3-2 para clasificar a los cuartos de final del Mundial 2026.

Egipto se había puesto en ventaja a través de Yasser Ibrahim y Mostafa Ziko, pero los dirigidos por Lionel Scaloni revirtieron la historia gracias a los goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández.

 

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD