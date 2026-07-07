Ayala: “Me está volviendo el alma al cuerpo, pero quiero agradecerle a estos muchachos”

El ayudante de campo de Lionel Scaloni, Roberto Ayala aseguró que le estaba “volviendo el alma al cuerpo” tras el triunfo de Argentina por 3 a 2 frente a Egipto y le agradeció a los jugadores que lograron la hazaña de dar vuelta el partido.

“Me está volviendo el alma al cuerpo, pero quiero agradecerle a estos muchachos”, señaló, tras lo cual dijo: “Se lo decía recién a Paredes, no se cansan y siempre van por más”.

Además, indicó: “Estaban golpeados, pero se prometieron seguir con la frente alta y esta es otra demostración de este grupo”.

La Selección argentina le dio vuelta un partido increíble a Egipto y se impuso por 3-2 para clasificar a los cuartos de final del Mundial 2026.

Egipto se había puesto en ventaja a través de Yasser Ibrahim y Mostafa Ziko, pero los dirigidos por Lionel Scaloni revirtieron la historia gracias a los goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández.