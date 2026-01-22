A un día de la vuelta de la Liga Profesional, Argentinos Juniors y Midland se cruzaron por la primera fase de la Copa Argentina y en cancha de Lanús empataron 1 a 1 con gol de Alan Lescano para el equipo de primera división y Agustín Campana para el del ascenso que en los penales terminó eliminando al último finalista del certamen por 6 a 5 con el arquero Mauro Leguiza de gran figura al contener tres disparos y acertar el último de su equipo que desató los festejos.

Pese a la cercanía del arranque, Nicolás Diez no especuló con muchas reservas y paró en el once lo mejor que tenía a disposición, incluso el debut de Enzo Pérez en el círculo central. La salida como jugador libre del mediocampista central de River causó sorpresa, pero el futbolista se ha mantenido en silencio y se integró a la pretemporada del conjunto de La Paternal con la chance de jugar nuevamente la Copa Libertadores.

Enfrente de uno de los mejores equipos de la primera división, el recién ascendido desde la Primera B a la Primera Nacional, que vivía esta participación como un festejo de lo que vendrá.

En el equipo del ascenso ataja Mauro Leguiza, de extenso paso por el Federal A, y nombres de diferentes categorías que intentarán luchar por la permanencia del equipo en la segunda categoría. El plan por contener a los de La Paternal duró apenas 23 minutos, hasta que la ofensiva de Argentinos conectó y entró a pura pared al área rival para el toque final de Lescano.

Sin embargo, Midland tuvo reacción, para el complemento no se alejó de sus intenciones y a los 10 minutos encontró el empate con una gran definición de Agustín Campana, controlando el balón con el pecho tras un centro al segundo palo que lo dejó cara a cara contra el arquero Brayan Cortés.

El segundo tiempo de Argentinos fue preocupante de cara al arranque de la Liga Profesional. Le costó muchísimo hilvanar en ofensiva y más allá de los numerosos cambios que introdujo su técnico, la salida de Hernán López fue clave en la falta de creación en los últimos metros.

Con orden y aptitud física, Midland lo fue manejando tras el gol del empate y así se fue consumiendo el tiempo restante hasta llegar a los penales.

En la definición desde los doce pasos, estuvo a favor del Bicho en la serie de 5, luego que Lautaro Díaz errara el cuarto para Midland. Sin embargo, Ezequiel Fernández perdió el duelo ante Leguiza que le volvió a dar la chance al Funebrero. Así se metieron en el 1 contra 1. Leguiza terminó siendo el gran héroe tapando 3 disparos en total y convirtiendo el último de su equipo, el octavo de la serie que le terminó dando la clasificación por 6 a 5.

Formaciones

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Tobías Ramírez, Sebastián Prieto; Enzo Pérez, Nicolás Oroz; Hernán López, Alan Lescano, Lautaro Giaccone; Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Midland: Mauro Leguiza; Lautaro Díaz, Genaro cepeda, Fernando González, Pablo Casarico; Nicolás Violini; Agustín Camapana, Dylan Aguilar, Matías Flores; Jeremías Perales, Marcos Roseti. DT: Joaquín Iturrería