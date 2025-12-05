El sorteo del Mundial 2026 no solo ordenó los 12 grupos que definirán el inicio del torneo en Estados Unidos, Canadá y México: también encendió las redes sociales en tiempo récord. Mientras los ojos del planeta miraban el escenario del Centro John F. Kennedy en Washington, el humor tomó el control de la ceremonia y convirtió cada gesto, cada bolilla y cada aparición en material para memes.

La complejidad del nuevo formato 48 selecciones, cuatro bombos, restricciones inéditas y grupos que desconciertan a más de uno fue el primer motor de la ola de chistes. Usuarios de todo el mundo coincidieron en lo mismo: “nadie entendió nada, pero todos disfrutaron del caos”.

En Argentina, la reacción tomó un color propio. Entre comparaciones de “Grupo de la Muerte”, especulaciones sobre posibles rivales y la eterna presencia de Lionel Messi en cualquier conversación mundialista, las redes se llenaron de humor local. Las figuras invitadas tampoco pasaron desapercibidas: Tom Brady, Shaquille O’Neal y compañía fueron protagonistas involuntarios de los posteos más virales.

Pero si hubo un nombre que encendió el algoritmo, fue Sebastián Beccacece. Su look, su presencia y cada gesto del entrenador se convirtieron en tendencia global, generando miles de diseños, frases editadas y videos que rápidamente coparon la conversación digital.

Con el sorteo ya en marcha y la expectativa por conocer el destino de la Selección Argentina, el humor volvió a demostrar que, antes de que ruede la pelota, el Mundial también se juega en Internet.