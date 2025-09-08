Beccacece bajó la tensión y elogió a la Selección Argentina: “Tiene una manera muy sofisticada”

La última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 tendrá un condimento especial en Guayaquil. Este martes, desde las 20, Ecuador recibirá a la Argentina en un partido que, si bien no define la clasificación, ambos equipos ya tienen su boleto asegurado, sirve como medida para cerrar el camino con confianza de cara a la Copa del Mundo.

En la previa, Sebastián Beccacece quedó en el ojo de la tormenta por una declaración que encendió la polémica. Tras el empate 0-0 frente a Paraguay en Asunción, se difundió que el entrenador había dicho: “Vamos a ganarle a Argentina en Guayaquil”. Sin embargo, el ex Racing se encargó de aclarar el malentendido: “Jamás declaré antes de un partido. Siempre elijo el respeto, no porque sea Argentina, mi país y campeón del mundo, sino porque no es mi manera. Inventaron algo que nunca existió”.

Más allá de la polémica, el técnico de la Tri fue categórico en su respeto hacia el seleccionado de Lionel Scaloni, a quien conoce de su paso como ayudante de Jorge Sampaoli. “Es un rival que no solo viene de ganar la Copa del Mundo y dos Copas América, sino que lleva siete años de trabajo con una manera muy linda, muy sofisticada, muy genuina. Tiene naturalidad, espontaneidad y generalmente gobierna los partidos donde va”, remarcó.

Beccacece también explicó cuál será el desafío de Ecuador en este cruce: “Lo que tenemos que hacer es incomodarlos, que no gobiernen, intentar disputar la pelota, atacar más que ellos y seguir defendiendo con solvencia. Es un desafío enorme”.

Además, se dio un momento de emoción cuando habló de Lionel Messi, quien ante Venezuela jugó su último partido de Eliminatorias. “Es conmovedor, nunca deja de asombrar. Vive cada gol como si fuera el primero, incluso en la MLS. Si el mejor del mundo lo siente así, es una forma de educar. No lo busca, pero lo transmite”, señaló.

Desde que asumió en agosto de 2024, Beccacece dirigió 11 partidos con Ecuador: ganó 4, empató 6 y perdió solo 1, logrando la clasificación al Mundial tras igualar con Perú. Ahora, en su primer cruce oficial contra la Selección de su país natal, buscará sumar un triunfo que podría dejar a la Tri en el segundo puesto de la tabla.