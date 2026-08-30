Sábado por la noche, cita ineludible con el baile en Córdoba que hará previa con las presentaciones conjuntas de Belgrano en Tucumán contra Atlético y de Talleres en el Mario Alberto Kempes recibiendo a Central Córdoba de Santiago del Estero por la 7ª fecha del Torneo Clausura 2026.

El Pirata busca una victoria visitante que lo lleve a la punta de la zona B, al menos hasta que Argentinos Juniors complete su presentación del domingo en La Paternal esperando por Aldosivi.

Belgrano debe ganar en Tucumán para alcanzar a Argentinos Juniors en lo más alto del grupo B del Clausura 2026.

La T, por su parte, pone a prueba una vez más a su técnico Jorge Sampaoli ante el Ferroviario mejorado de Sebastián Domínguez en el grupo A que lo tiene a Vélez e Instituto en lo más alto.

Ambos cruces están programados a partir de las 21.30 con los arbitrajes de Sebastián Martínez y Nicolás Ramírez, respectivamente, prometiendo emociones y despertando mucha expectativa.

Último y caro

La contratación de Sampaoli por parte de Talleres causó asombro en el mercado de pases, pero la actualidad del equipo no marcha al ritmo de las ilusiones.

El ex técnico de la Selección Argentina ya estuvo al borde de su salida, pero fue sostenido por la dirigencia, aunque ya no por la banca de los hinchas que miran con asombro el fondo de la tabla de posiciones.

Para colmo, el Belgrano campeón no para y vuelve a ser gran protagonista, aunque se quedó afuera de la Copa Argentina ante Racing.