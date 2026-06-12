En el Toronto Stadium, se pone en marcha la primera fecha del Grupo B de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 con la victoria parcial de Bosnia 1 a 0 ante Canadá, en lo que significa el debut oficial del segundo de los tres anfitriones, tal vez el menos futbolero de todos.

Impulsado por su localía, fue el equipo americano el encargado de tomar la iniciativa en los primeros minutos, pero sin demasiada profundidad. Así fue como se comenzó a armar el partido previo a la pausa de hidratación.

A los 21, en la última acción previa al corte, llegó el tiro de esquina desde la derecha para el cabezazo goleador de Javo Lukic, en el medio del área chica. Una jugada preparada tan vieja como el fútbol, con el envío cerrado al primer palo para que alguien llegue a peinar y detrás de ese primer hombre la aparición del definidor de turno.

Formaciones:

Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc de Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Tajon Buchanan, Ismaël Koné, Stephen Eustáquio, Liam Millar; Jonathan David; Tani Oluwaseyi. DT: Jesse Marsch.

Bosnia: Nikola Vasilj; Amar Dedić, Nikola Katić, Tarik Muharemović, Sead Kolašinac; Esmir Bajraktarević, Iván Basik, Benjamón Tahorivc, Amar Memić; Ermedin Demirović, Javo Lukic. DT: Sergej Barbarez.

Árbitro: Facundo Tello, Argentina.

Estadio: Toronto Stadium, Toronto. Canadá.

La previa

Además del inicio de ambos seleccionados, marcará también el primer partido en la presente edición, de Facundo Tello. El árbitro argentino es uno de los tres que designó la FIFA para la gran cita, y que estará acompañado por Hernán Mastrangelo en el VAR.

Para Canadá será un día histórico, ya que se presenta al mundo como una de las tres sedes junto a México y Estados Unidos, es por ello que en la previa del cotejo hará su propia ceremonia de inauguración donde se presentarán artistas musicales del país.

Para esta cita mundialista, el combinado de Amérca del NOrte clasificó directamente por ser anfitrión, y en sus últimos partidos fue puliendo el equipo del debut de cara a un duelo mano a mano con los europeos, con los que pelearán por el boleto a 16avos, y donde no contará con su máxima figura: Alphonso Davies. Previo al partido de hoy sumó una victoria 2-0 frente a Uzbekistán y un empate 1-1 frente a Irlanda.

Facundo Tello debuta en su segunda cita mundialista

Por su parte, Bosnia afronta su segunda participación en una Copa del Mundo luego de su estreno en el 2014. El seleccionado capitaneado por el experimentado Edin Dzeko, logró su boleto en el repechaje de la UEFA y en sus últimas presentaciones igualó 0-0 con Macedonia del Norte y 1-1 ante Panamá.

El Grupo B también tendrá el cotejo entre Qatar y Suiza por la primera jornada, pero el sábado desde las 16.